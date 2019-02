Annuncio

Su Buckingham Palace, prossimamente, potrebbe abbattersi un vero e proprio terremoto. Meghan Markle, infatti, starebbe continuando a sfidare l'etichetta reale, spinta dal suo carattere forte e indipendente. Addirittura, secondo il quotidiano britannico "The Sun", la duchessa del Sussex starebbe già preparando una sorta di strategia difensiva qualora si dovesse realmente arrivare al divorzio da Harry. La 37enne, infatti, starebbe pensando di crescere ed educare da sola il bimbo che porta in grembo.

Dopo le indiscrezioni lanciate da "Globe", secondo cui la regina Elisabetta II starebbe facendo pressioni per giungere alla separazione tra Harry e Meghan, i quali addirittura non vivrebbero più sotto lo stesso tetto da circa 10 giorni, proprio "The Sun" ha riportato che l'ex attrice sarebbe intenzionata ad allontanare il bambino che metterà al mondo tra qualche mese dal marito, affidandolo alle cure della madre, Doria Ragland.

Quest'ultima, infatti, la scorsa estate avrebbe frequentato un corso per diventare tata, e proprio per questo motivo la Markle avrebbe rifiutato di affidarsi a delle baby sitter professioniste come hanno fatto, ad esempio, William e Kate.

Ovviamente, qualora l'indiscrezione fosse confermata, si tratterebbe di un problema di non poco conto per la famiglia reale che dovrebbe far fronte all'ennesima dimostrazione, da parte di Meghan Markle, di non voler seguire il protocollo di corte.

La presunta strategia di Meghan Markle

Annabel Murphy, esperta di questioni reali, ha dichiarato che la duchessa del Sussex, abituata a badare da sempre a se stessa, non solo non vorrebbe essere troppo legata al marito, ma potrebbe essere anche pronta a preparare una strategia difensiva nel caso in cui dovesse realmente consumarsi il divorzio milionario da Harry.

Del piano farebbe parte pure la scelta di crescere il figlio da sola, insieme alla madre Doria Ragland.

Bristol, bagno di folla per i duchi del Sussex

Nonostante i tabloid britannici e statunitensi continuino a parlare di un eventuale divorzio, Harry e Meghan proprio in queste ore sono apparsi nuovamente in pubblico insieme, accolti a Bristol da un vero e proprio bagno di folla. Incuranti dell'ondata di gelo che si è abbattuta sulla Gran Bretagna, i sudditi britannici hanno comunque deciso di scendere in strada per salutare la coppia reale.

Meghan Markle, anche in quest'occasione, noncurante della neve ha risposto al saluto dei fan, mostrando un sorriso impeccabile e dando per l'ennesima volta lezione di stile, indossando un lungo cappotto nero che lasciava intravedere una gonna con orlo di tulle, e degli stivali con il tacco di colore olio di oliva.