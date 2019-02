Annuncio

La quindicesima stagione di Grey's Anatomy, sin dall'inizio, ha cercato di creare nei fan di Meredith la speranza che la dottoressa, prima della fine della stagione, riuscisse finalmente ad essere felice con un uomo che non fosse Derek. Già la produttrice esecutiva Krista Vernoff, in un'intervista, aveva dichiarato che in questa stagione Meredith avrebbe ritrovato l'amore. Perciò gli autori hanno 'donato' alla dottoressa Grey ben due corteggiatori: DeLuca e Link. Recentemente alcuni sviluppi, prima con l'uno, poi con l'altro pretendente, che hanno creato però ancora più confusione.

All'inizio si pensava che Meredith fosse più attratta da Andrew per via di quella scena in ascensore nel nono episodio. Poi, nel decimo episodio, la protagonista si è avvicinata a Link, vedendolo sotto una luce diversa.

Nel tredicesimo episodio, secondo la sinossi ufficiale, Meredith cerca invece di parlare di DeLuca con Maggie, che in passato ha avuto una relazione con il dottore. Forse Meredith vuole evitare una situazione simile a quella vissuta con Riggs, quando la sorella era interessata all'uomo. Potrebbe essere questo un indizio su chi sceglierà? Perché è così importante per la Grey parlare alla sorella proprio del suo ex?

Grey's Anatomy 15, nel tredicesimo episodio Meredith sente il bisogno di parlare con Maggie

Nel tredicesimo episodio della quindicesima stagione di Grey's Anatomy, in onda negli Stati Uniti il 14 febbraio, il Grey Sloan Memorial Hospital viene letteralmente 'invaso' da una serie di pazienti coinvolti in una sparatoria avvenuta nel corso di una parata. Mentre nell'ospedale regna il caos, alcuni personaggi affrontano vicende personali, alcune piacevoli, altre meno.

In tutto questo, Meredith, che da svariati episodi è al centro di un triangolo amoroso, con DeLuca da un lato e Link dall'altro, sente il bisogno di parlare con Maggie sulla frequentazione con il bell'italiano, un tempo fidanzato della sorella.

Nel 13° episodio di Grey's Anatomy il triangolo DeLuca-Meredith-Link potrebbe risolversi con la scelta di Andrew

Molti hanno la consapevolezza che nessun attore, che interpreti un interesse amoroso per Meredith, potrà avere lo stesso impatto emotivo che ha avuto Patrick Dempsey sui telespettatori per più di dieci anni. Difficilmente si potrà replicare la stessa chimica e la stessa presenza scenica come coppia, però la protagonista della serie ha il diritto di guardare avanti. La vita amorosa di Meredith continua ad essere un mistero. L'amore che la dottoressa dovrebbe trovare in questa stagione potrebbe anche essere un terzo uomo, quindi nè Link nè DeLuca. Nella trama del 13° episodio, come detto, Meredith vuole confidarsi con Maggie riguardo ad Andrew, probabilmente per non creare disagi, visto che il dottore è un ex fidanzato della sorella. Questo potrebbe essere un indizio su che direzione prenderà la scelta della dottoressa Grey.