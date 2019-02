Annuncio

Eccoci giunti all'ultimo appuntamento con la fortunata e seguitissima fiction "La compagnia del cigno", in onda il 4 febbraio su Rai 1. Gli episodi che concluderanno in bellezza la Serie TV con Anna Valle e Alessio Boni saranno due: il primo intitolato "Un padre" e il secondo "Il nostro futuro". Questa sesta puntata si chiude alla grande con l'esibizione di fine anno, per cui i ragazzi saranno molto tesi e ansiosi di raccogliere i frutti di un lavoro continuo, appassionato, seppur estenuante.

I ragazzi dovranno fare i conti anche con la realtà di tutti i giorni che sembra ostacolarli, provocando ostacoli d'amore, attriti con lo studio o con i genitori. Questo viaggio nella musica sembra giungere al capolinea: cosa ci riservano le anticipazioni tv dedicate alla sesta e ultima puntata?

La compagnia del cigno, episodio 11: Un padre

Il concerto di fine anno è alle porte e i ragazzi sono in preda al panico.

Quest'ultimi hanno lavorato molto sulle esercitazioni per raggiungere il massimo dei risultati, guidati dalla maestria e dalla severità del professor Marioni. Adesso che la data si avvicina, le paure iniziano ad affiorare nella mente di ciascun debuttante. In particolar modo Robbo, che dovrà affrontare un pezzo da solista al pianoforte, si esercita assiduamente finché lo studio non diventa per lui una vera e propria ossessione. Irene ha capito la situazione e fa sì che la Barmaschi lo segua più frequentemente, sostituendola con le lezioni. Questo ritorno in Conservatorio la avvicinerà maggiormente al marito, quasi costringendola a relazionarsi con lui, anche se ciò provoca in lei sentimenti dolorosi. Ricordiamo infatti che la donna è incinta ma non vuole portare avanti la gravidanza, a differenza del marito che desidererebbe ricominciare con un bimbo una nuova vita insieme.

Il percorso musicale di Sara è minacciato dalle difficoltà che la ragazza ha riscontrato nello studio, così decide di chiedere aiuto e sostegno al gruppo. Intanto, il padre di Domenico è contrario alla relazione del figlio con Barbara e cercherà di distruggere quest'amore. L'uomo nella puntata scorsa ha cercato di far capire a Domenico che la ragazza appartiene a un rango troppo elevato rispetto al loro e che secondo lui la loro storia non potrà mai funzionare.

Episodio 12, La compagnia del cigno: 'Il nostro futuro'

Le prove per il concerto di fine anno aumentano di assiduità, la musica circonda i ragazzi come in un alone magico, proteggendoli dalle loro paure e infondendo anche coraggio per affrontare le problematiche di tutti i giorni. In questo episodio vedremo ancora una volta la bontà d'animo del maestro Marioni che seppur nervoso all'apparenza, si è affezionato ai suoi ragazzi. In particolar modo Matteo instaura uno splendido rapporto con il maestro, confessandogli la sua situazione difficile con il padre.

Il professore, ascoltando gli attriti del ragazzo con il genitore, non esiterà a ristabilire questo legame, esortando Matteo a chiedere scusa al padre per averlo aggredito. Sofia, innamorata di Matteo, decide di dichiararsi con il giovane e di metterlo al corrente dei sentimenti che prova nei suoi confronti. Anche Irene, resasi conto che tutti i suoi problemi nascono dalla paura, si fa coraggio e decide di confrontarsi con il marito. Nella puntata precedente Antonia, la madre biologica di Rosario, ha avuto in affidamento il figlio e vuole trasferirsi a Firenze con lui. In questo episodio capirà che la sua felicità è stare con il figlio, indipendentemente dalla città in cui vivono, quindi decide di rimanere a Milano. Rosario è felice e sollevato all'idea di dover più lasciare i suoi amici musicisti.