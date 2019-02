Annuncio

Nilufar Addati, l'ex tronista di Uomini e donne, nel corso della giornata di ieri è stata vittima di un incidente in auto. Ad informare di quanto accaduto è stata la diretta interessata che, attraverso le Instagram Stories, ha spiegato la dinamica dell'avvenimento. La ragazza ha esordito dicendo di aver cominciato la giornata nel peggiore dei modi poiché aveva fatto un incidente. Per fortuna non ci sono stati danni a persone, tuttavia, ci sono stati danni alla sua auto e un forte spavento.

Nilufar Addati racconta la vicenda dell'incidente attraverso delle Instagram Stories

Nilufar di Uomini e Donne ha fatto un incidente mentre era a bordo della sua vettura. La ragazza ci ha tenuto ad informare prontamente tutti i suoi follower ed a spiegare cosa fosse accaduto.

Attraverso dei video pubblicati su Instagram in bianco e nero, la Addati ha spiegato di non aver avuto un incidente contro altre auto o contro persone, bensì contro un albero. La ragazza si è mostrata molto provata dalla vicenda ed ha confessato che è stato un forte spavento. All'interno delle Instagram Stories sono presenti anche alcune foto della vettura. Negli scatti appare la parte posteriore dell'auto con il vetro completamente frantumato. L'impatto è stato davvero molto forte, tuttavia, non le ha causato danni fisici. Una volta passato lo spavento, l'ex tronista ha continuato a pubblicare altre Instagram Stories in cui si è mostrata decisamente più tranquilla e serena.

Le parole dell'ex Giordano Mazzocchi in merito all'incidente di Nilufar Addati

In merito alla vicenda è intervenuto anche il suo ex fidanzato Giordano Mazzocchi. Il ragazzo ci ha tenuto a manifestare tutta la sua vicinanza a Nilufar ed ha detto: "Ovvio che ho sentito Nilufar, si è schiantata contro una pianta ma sta bene".

In questi giorni, inoltre, stanno circolando anche altre voci su di lei inerenti la sua altamente probabile assenza in occasione della scelta di Luigi Mastroianni che ricordiamo andrà in onda venerdì 1 marzo. La ragazza, infatti, ha confermato tale voce ed ha detto che, nonostante voglia molto bene a Luigi, non potrà presenziare alla sua scelta per ovvi motivi. Dopo la rottura con Giordano, amico stretto di Luigi, era più che ovvio che Nilufar decidesse di non presenziare con lui in occasione del momento conclusivo del trono di Luigi Mastroianni. Ad ogni modo, ciò che conta è che adesso lei stia bene dopo l'incidente.