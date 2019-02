Annuncio

Questa sera, mercoledì 27 febbraio, alle ore 21:20 su Rai 1, in onda una nuova puntata della serie La Porta Rossa 2, giunta alla seconda stagione dopo il grande successo della prima. Avremo modo di vedere una nuova indagine del commissario Cagliostro in diretta tv. Qualora non trovi, però, il modo per seguire l'episodio di stasera, è possibile visionare la replica.

La replica della puntata sul sito RaiPlay

Rivedere in replica l'episodio di questa sera è molto facile. Ciò è possibile attraverso il sito streaming della Rai, RaiPlay. Sarà sufficiente collegarsi al sito il giorno dopo la messa in onda della puntata, attraverso un dispositivo come un personal computer, una smart tv oppure un cellulare o tablet per visionare la puntata in tutta calma.

Tutto ciò è possibile semplicemente grazie alla connessione internet: dovete soltanto cliccare su Rai Play e scegliere l'episodio che volete visionare: in questo caso, si tratta nella terza puntata della fiction La Porta Rossa 2.

Per chi si fosse perso anche la prima stagione della fiction, la Rai mette a disposizione di tutti anche gli episodi meno recenti. La fiction, anche quest'anno, come per la scorsa stagione, sta riscuotendo un certo successo, anche grazie al cast d'eccezione, formato da Gabriella Pession, Lino Guanciale, Valentina Romani, Antonio Gerardi, con la regia di Carmine Elia.

La Porta Rossa 2, la trama dell'episodio di stasera

Nella trama della puntata di questo mercoledì vedremo Patrizia Durante che si vorrà mettere in contatto con il figlio defunto.

Dopo aver scoperto che Vanessa riesce ad interagire con i morti, la costringerà ad andare da lei. Il Commissario Cagliostro avrà così un'idea: quella di organizzare una falsa seduta spiritica, in cui la donna farà delle rivelazioni importanti circa la confraternita Fenice.

Nel frattempo, il processo per la morte del poliziotto sta andando avanti: la perizia, che è stata effettuata sull'arma che ha ucciso l'uomo, è contaminata dalle impronte di Piras. Il pm, per questo motivo, verrà messo sotto inchiesta e ci saranno così molteplici indagini su di lui. Paoletto è convinto che Stella abbia aiutato la sua ex moglie Daria a togliersi la vita. Daria, in effetti era gravemente malata e la supplicava di aiutarla: Stella si ricorderà bene delle pastiglie lasciatele accanto al letto.

È, in qualche modo, colpevole del suicidio della donna? Cercherà così di allontanarsi da Paoletto e chiederà il trasferimento. Paoletto, invece, si rifugerà tra le braccia di Lucia, senza sapere che la donna potrebbe essere coinvolta nella confraternita Fenice.