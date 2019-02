Annuncio

Sarà una puntata serale diversa dalle precedenti quella che attenderà i telespettatori di Uomini e donne il 1° marzo. A differenza di quanto accaduto le scorse settimane, infatti, l'appuntamento sarà concentrato su due tronisti alle prese con un weekend in villa e con la festa di fidanzamento in un castello medievale. I protagonisti dell'appuntamento del prossimo venerdì saranno Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez, ognuno dei quali dovrà togliersi gli ultimi dubbi con le rispettive corteggiatrici. Il primo, che lo scorso anno aveva subito una cocente delusione con Sara Affi Fella, sarà chiamato a non perdere la seconda possibilità offertagli da Maria De Filippi. La sua scelta dovrà essere presa tra Valentina Galli e Irene Capuano.

Meno convincente il percorso di Ivan Gonzalez il quale trascorrerà del tempo in villa insieme a Natalia Paragoni e Sonia Pattarino. E stando alle prime indiscrezioni per entrambi potrebbe essere arrivato il lieto fine.

Ivan Gonzalez riceve il sì di Sonia

Cresce la curiosità dei telespettatori di Uomini e donne, ansiosi di conoscere l'esito delle scelte di Ivan Gonzalez e Luigi Mastroianni. Anche se lo speciale a loro dedicato andrà in onda in prima serata venerdì 1° marzo, la loro festa di fidanzamento nel castello è già stata registrata e i nomi delle loro possibili fidanzate hanno già cominciato a rimbalzare nei social network. Come spesso accade è il sempre ben informato Vicolo delle News ad avere spoilerato per primo il nome della fortunata che i due tronisti hanno deciso di frequentare anche lontano dalle telecamere.

Ivan, in particolare, si trovava in villa insieme a Natalia e a Sonia. Aveva portato la prima nonostante lei fosse uscita di recente anche con Andrea Zelletta e non si era tirato indietro nell'esprimere evidenti apprezzamenti nei confronti della corteggiatrice (fatto che aveva scatenato l'inevitabile delusione di Sonia). Alla fine, però, la scelta dello spagnolo sarebbe ricaduta su Sonia, colei che lo aveva colpito sia dal punto di vista fisico che mentale. E la risposta della Pattarino sarebbe stata positiva, nonostante i recenti screzi.

Il lieto fine di Luigi e Irene

Le buone notizie giungono anche per Luigi Mastroianni, che ha registrato la scelta in castello ieri 26 febbraio. La sua decisione era molto attesa perché il tronista di recente aveva ammesso di essere rimasto quasi folgorato da Valentina Galli, che lo faceva sentire davvero un uomo a differenza di Irene Capuano.

Eppure, nonostante le precedenti dichiarazioni, le anticipazioni di Uomini e donne vedrebbero la scelta proprio a favore della corteggiatrice romana (colei che nelle fasi iniziali del trono di Luigi sembrava non avere rivali). Nelle ultime puntate trasmesse su Canale 5, la Capuano era apparsa insofferente e arrabbiata nei confronti del tronista ma ciò nonostante la sua risposta sarebbe stata positiva. E davanti a parenti e amici, tra i quali Claudia Dionigi (carissima amica di Irene) e Lorenzo Riccardi, la coppia avrebbe così annunciato i buoni propositi per il futuro. Si concluderebbe così il triplo appuntamento serale con il dating show di Maria De Filippi anche se in futuro potrebbe arrivare un nuovo speciale dedicato alla serata nel castello di Gemma Galgani e Rocco Fredella.