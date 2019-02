Annuncio

Prossimamente andranno in onda le scelte di Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez. Come di consueto la redazione sta cercando di mantenere la massima riservatezza in merito alla vicenda. Così come è accaduto per la scelta di Lorenzo e per quella di Teresa, però, lo spoiler è inevitabile. In queste ore, infatti, stanno trapelando delle indiscrezioni in merito alla scelta di Ivan. Secondo quanto emerso, pare che il tronista abbia optato per la bella Sonia. La ragazza avrebbe dunque avuto la meglio su Natalia.

Uomini e Donne: secondo gli spoiler, Ivan Gonzalez avrebbe scelto Sonia

La scelta di Ivan Gonzalez è stata ormai registrata. In queste ore stanno trapelando così delle indiscrezioni in merito a quella che potrebbe essere stata la sua decisione finale.

Gli spoiler trapelati prima della scelta di Lorenzo e di Teresa non hanno sbagliato, per questo motivo è altamente probabile che anche in questo caso le cose siano andate davvero così come pronosticato. Secondo tali rumors, emersi in particolare dal Vicolodellenews, dunque, pare che la scelta di Ivan Gonzalez sia Sonia. La bella sarda avrebbe avuto la meglio sulla rivale Natalia. Quest'ultima, in effetti, ha dato luogo ad un percorso molto meno lineare e decisamente più ambiguo. La ragazza ad un certo punto ha deciso di iniziare a conoscere il nuovo tronista Andrea. Ivan, però, non ha affatto apprezzato la cosa e ha iniziato a 'rincorrere' Natalia per farla tornare da lui.

Al momento della scelta, infatti, sia Sonia che Natalia hanno raggiunto la villa.

Se per quanto riguarda la prima, il sì era molto più probabile, per la seconda non era affatto così scontato. A quanto pare, dunque, il tronista spagnolo ha deciso di 'andare più sul sicuro' scegliendo Sonia, la quale le avrebbe risposto ovviamente in modo affermativo.

Natalia sarebbe tornata in studio per continuare la conoscenza con il nuovo tronista Andrea

Per quanto riguarda Natalia, invece, la ragazza pare non si sia disperata più di tanto nell'apprendere di non essere la scelta. Senza troppi problemi, infatti pare sia già tornata in studio a Uomini e donne per continuare il suo percorso e la conoscenza con il nuovo tronista Andrea. Il pubblico da casa potrebbe però non apprezzare il comportamento della ragazza.

Non è la prima volta che una corteggiatrice (o un corteggiatore) decida di cambiare tronista. Tuttavia, questo è un atteggiamento che non è mai molto apprezzato dai telespettatori.