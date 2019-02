Annuncio

Continua la bufera sulla serie Adrian di Adriano Celentano. Un po' di tempo fa, infatti, Mediaset e Clan Celentano informarono i telespettatori circa la sospensione per due settimane della serie a causa di problemi di salute del cantante. Dopo un po' di tempo, però, si parlò di un ritorno anticipato, dato che il malanno di stagione che aveva colpito Celentano stava passando. Adesso, però, trascorse le due settimane, Mediaset ha fatto un altro annuncio che ha lasciato tutti senza parole. A causa di problemi di salute del cantante, la serie Adrian è sospesa fino al prossimo autunno. Per questo motivo il pubblico ha iniziato a domandarsi che tipo di problema di salute possa aver avuto Adriano Celentano per necessitare di una convalescenza tanto lunga.

Inoltre, è davvero questo il motivo, oppure c'entra anche il crollo degli ascolti?

Gli ascolti disastrosi di Adrian a causa del comportamento di Celentano

L'inizio del 2019 è stato, sicuramente, caratterizzato dalla polemica in merito alla serie evento Adrian di Adriano Celentano. Il comportamento del cantante non è affatto piaciuto al pubblico a casa che, infatti, ha reagito smettendo di vedere il suo show e la sua serie. Gli ascolti delle varie puntate, infatti, sono stati estremamente deludenti per Mediaset, al punto che è sembrato opportuno correre ai ripari. Cambiare i palinsesti e pubblicizzare al massimo l'evento, dunque, non è servito a molto, al punto che il programma è stato sospeso.

Le motivazioni addotte da Mediaset, però, hanno sempre fatto capo alla presenza di problemi di salute del cantante. In un primo momento si era parlato di malanni di stagione che avrebbero spinto i responsabili a sospendere lo show solo per due settimane.

Adrian sospeso fino al prossimo autunno per altri problemi di salute e convalescenza del cantante

Trascorso questo periodo, però, un altro comunicato ha informato il pubblico circa la sospensione fino al prossimo autunno della serie Adrian a causa di altri problemi di salute per Adriano Celentano. Mediaset ha informato che il cantante ha bisogno di molta convalescenza. Per questo motivo lo show è sospeso fino al prossimo autunno. L'azienda di Canale 5 ha già anticipato che, in quella occasione, Adriano Celentano non si comporterà come ha fatto, ma sarà sempre presente sul palco.

Per questo motivo deve riprendersi al meglio prima di poter riprendere il suo show. Insomma, i telespettatori si chiedono se sia davvero questa la verità.