La storia d'amore tra Nilufar e Giordano è giunta definitivamente al capolinea. In questi giorni, infatti, i due protagonisti della trasmissione di Maria De Filippi hanno annunciato sui loro canali ufficiali Instagram di essersi lasciati, provando a spiegare anche un po' le motivazioni che li hanno portati a prendere questa drastica decisione. E a distanza di qualche giorno è arrivatil commento velato di Nicolò Ferrari, il corteggiatore che a U&D perse la testa per la bella Nilufar, arrivando al duello finale per poi essere scartato dalla tronista napoletana.

È finita tra Nilufar e Giordano, la replica di Nicolò

Per chi non lo ricordasse, infatti, Nicolò e Giordano sono stati i due corteggiatori che Nilufar ha portato fino alla fine del suo percorso televisivo.

Nel momento in cui ci fu la fatidica scelta Niccolò non riuscì a trattenere le lacrime, ammettendo liberamente di essersi innamorato per davvero di Nilufar e di aver sperato fino alla fine di poter essere scelto.

Successivamente l'ex tronista ritrovò Nicolò anche tra i tentatori di Temptation Island e, anche in quel contesto, il ragazzo fece il possibile per non passare inosservato agli occhi di Nilufar. Tra i due ci fu un avvicinamento, ma alla fine la ragazza tornò nuovamente con Giordano e i due uscirono insieme dal villaggio delle tentazioni pronti a riprendere in mano le redini della loro storia d'amore.

Adesso che la love story è giunta definitivamente al capolinea, ecco che Niccolò è tornato ad esprimersi sull'accaduto e in un post che ha pubblicato sulla sua pagina Instagram ha scritto che in questi giorni di assenza (è a Miami per lavoro) ha avuto modo di notare che in Italia sono successe un bel po' di cose.

'Manca poco al mio ritorno'

'Il tempo mi ha dato ragione. Manca sempre meno al mio ritorno', ha chiosato Nicolò sui social. Un messaggio decisamente chiaro con il quale il corteggiatore ha voluto ribadire ancora una volta il suo pensiero sulla storia d'amore tra Nilufar e Giordano, di cui non è mai stato un grande estimatore, sostenendo che sarebbe durata molto poco.

Cosa succederà a questo punto? I fan non escludono che quel 'manca sempre meno al mio ritorno', possa essere una sorta di avvertimento velato anche nei confronti della bella Nilufar. Possibile che Nicolò decida di non darsi per vinto e di provare a conquistare il cuore dell'ex tronista di Uomini e donne adesso che è tornata di nuovo single? Lo scopriremo nelle prossime settimane.