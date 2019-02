Annuncio

Il Festival di Sanremo 2019 si è concluso con la vittoria di Mahmood, il giovane cantante italo-egiziano che ha conquistato il pubblico della kermesse musicale con il brano 'Soldi', il quale sta scalando le classifiche di vendita del momento. All'interno del brano, però, sono presenti anche delle strofe in arabo che non sono passate inosservate e in molti in queste ore si stanno chiedendo quale fosse il significato di queste parole pronunciate dal cantante anche sul palco dell'Ariston.

Il significato della frase in arabo contenuta nel pezzo 'Soldi' di Mahmood

A distanza di poche ore dalla finalissima del Festival di Sanremo 2019 è arrivata la traduzione della frase in arabo 'Waladi Waladi Habibi Ta'aleena' pronunciata da Mahmood nel brano 'Soldi'.

Trattasi di una frase che può essere considerata una dedica che il cantante ha fatto a suo padre, dato che ha riportato le parole esatte con le quali l'uomo si rivolgeva a lui da bambino, prima che poi facesse perdere definitivamente le sue tracce. La traduzione di questa frase araba è la seguente: 'Figlio mio, figlio mio, amore vieni qua'.

Mahmood in diverse interviste rilasciate in questi giorni per Sanremo ha ammesso che il brano 'Soldi' è fortemente autobiografico e ha precisato che il termine che viene utilizzato e che è diventato il ritornello del suo brano non parla di soldi a livello materiale bensì di come questi possono cambiare l'armonia all'interno di una famiglia, dando via a delle dispute.

A proposito dei versi in arabo, invece, Mahmood aveva precisato che si trattava di parole ed espressioni che aveva sentito frequentemente nel corso della sua infanzia, pronunciate proprio da suo padre di origine egiziana. Con il padre, però, il cantante non ha più rapporti e sempre nelle interviste rilasciate in questi giorni, ha ammesso di aver perso ogni tipo di contatto con lui.

Il trionfo di Mahmood dopo il Festival di Sanremo

In attesa di scoprire se il padre si rifarà vivo dopo il successo e il trionfo che Mahmood ha ottenuto sul palco dell'Ariston al 69° Festival di Sanremo, va detto che in queste ore il giovane cantante sta scalando le classifiche di vendita con il brano 'Soldi', primo in classifica su I-Tunes.

Il brano, infatti, è il più venduto in assoluto ed anche uno dei più trasmessi in radio. Un grande trionfo per il giovane cantante 25enne il quale ha ammesso che mai si sarebbe aspettato di arrivare a vincere il festival di Sanremo.