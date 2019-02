Annuncio

Annuncio

Appuntamento con le anticipazioni del secondo episodio della fiction tv "Non mentire" che andrà in onda questa domenica 24 febbraio a partire dalle ore 21,20 su Canale 5, in cui vedremo gli sviluppi della vicenda legata allo stupro denunciato da Laura (Greta Marciano). Accusato della terribile violenza è l'affascinante chirurgo Andrea Molinari, il quale darà agli inquirenti una versione diversa dei fatti rispetto a quanto affermato dalla donna. Sarà compito delle forze dell'ordine capire chi sta mentendo tra i due protagonisti.

Intanto il primo dei tre appuntamenti della nuova fiction di Canale 5, la scorsa domenica, ha ottenuto un discreto successo di pubblico, tenendo incollati al televisore oltre 3 milioni di spettatori. Ricordiamo che il primo episodio è ora disponibile anche su Mediaset Play.

Annuncio

Anticipazioni 'Non mentire' 2^ puntata: Andrea prosciolto dall'accusa di stupro

Dopo le accuse di Laura, proseguono le indagini degli inquirenti per scoprire la verità sul presunto stupro, anche se le forze dell'ordine nutrono forti sospetti su quanto accaduto, in quanto non vi sono prove certe. La testimonianza di Donato sembrerà quindi porre un punto definitivo sulla vicenda e porteranno Andrea ad essere scagionato dalle gravi accuse. Dopo essere stato prosciolto, Molinari palerà con il figlio Luca di ciò che è avvenuto e, scoprirà suo malgrado, che la sua reputazione è stata fortemente compromessa. L'accusa di Laura infatti, ha minato la sua immagine e sarà dura per l'uomo riconquistare il rispetto e la serenità.

Annuncio

I migliori video del giorno

'Non mentire': la seconda puntata in onda il 24 febbraio su Canale 5

Le anticipazioni sul secondo episodio ci svelano che, nonostante gli inquirenti abbiano lasciato cadere le accuse, Laura non si darà per vinta e deciderà di recarsi a Roma per indagare sul passato di Andrea e in particolare sul presunto suicidio della moglie.

Una nuova e appassionante puntata della fiction "Non mentire" attende quindi i telespettatori anche domenica 24 febbraio in prima serata su Canale 5. Buon successo per la prima puntata andata in onda domenica scorsa e che ha visto una media di circa 3,5 milioni di telespettatori per uno share del 15,55%. Ricordiamo che su Mediaset Play è possibile rivedere la prima puntata della fiction interpretata da Alessandro Preziosi e da Greta Scarano, mentre il terzo e ultimo appuntamento della nuova serie di Canale 5 andrà in onda la sera di domenica 3 marzo.