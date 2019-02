Annuncio

Lorenzo Riccardi ha fatto la sua scelta. Tra Giulia Cavaglia e Claudia Dionigi, il tronista ha preferito uscire dal dating di Uomini e donne accanto alla corteggiatrice romana. Giulia, dopo aver capito di non essere la scelta, ha avuto un lungo sfogo. La corteggiatrice torinese piuttosto che accettare la decisione del tronista lo ha attaccato. Secondo Giulia, Lorenzo avrebbe scelto Claudia per 'mancanza di attributi' tanto da dichiarare: “A uomini facili, scelte facili".

Le parole utilizzate dalla Cavaglia non sono affatto piaciute al popolo del web. Molti utenti hanno evidenziato la differenza di carattere tra le due ragazze. Sui social molti telespettatori hanno etichettato Giulia come una donna presuntuosa.

Altri hanno scritto: "Sei stata arrogante dall'inizio alla fine. In studio non attaccavi più Claudia perché era la preferita del pubblico, ma poi sei tornata alle tue origini". "Claudia non è una scelta facile, è umile. Fly down", un altro del commenti postati in rete.

Il popolo del web non ha apprezzato neanche l’atteggiamento tenuto dai parenti e dagli amici dell’ex corteggiatrice che hanno ben pensato di criticare ed attaccare la rivale in amore di Giulia. Un amico della Cavaglia ha perfino etichettato Claudia come 'un divano'. Tra i vari commenti anche coloro che, inoltre, hanno puntato il dito contro Lorenzo per aver scelto 'una ragazza più docile rispetto ad una donna dal carattere forte'.

Il commento di Teresa Lagella sulla scelta di Lorenzo

L’ex tronista e compagna d'avventura di Lorenzo Riccardi ha voluto commentare la scelta. Teresa Langella ha fatto i suoi auguri più sinceri alla coppia: "Vi voglio bene ragazzi". Dopo aver postato uno scatto della neo coppia, l'ex tronista ha rivolto anche una frecciatina ad Andrea Dal Corso scrivendo che la vera unicità in una coppia è la semplicità. Ricordiamo che Dal Corso era stato scelto dalla partenopea, ma il corteggiatore ha preferito uscire single dal programma.

Lorenzo e Claudia: prima foto di coppia

In seguito alla scelta, sulla pagina ufficiale di Uomini e Donne è stata pubblicata la prima foto di coppia per Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi.

Qui i due giovani compaiono felici e sorridenti mentre si scambiano un tenero bacio. La didascalia della foto recita: “Questo è quello che definiamo un bellissimo buongiorno." In poco tempo la foto ha raggiunto tantissimi like e numerosi commenti positivi. Un finale romantico, dopo le turbolenze Langella-Dal Corso, ci voleva proprio.