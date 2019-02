Annuncio

Annuncio

Domenica sera ha debuttato in prime time su Canale 5 la nuova serie televisiva dal titolo Non mentire, che vede tra i suoi protagonisti Alessandro Preziosi e la giovanissima Greta Scarano. Un thriller avvincente in sole tre puntate che al debutto ha conquistato l’affeftto e il gradimento del pubblico social. Domenica prossima verrà trasmessa la seconda puntata di questa prima stagione, la quale si preannuncia densa di nuovi colpi di scena.

Non mentire, le anticipazioni della seconda puntata del 24 febbraio: arriva la svolta decisiva per Andrea

Le anticipazioni riguardanti questa seconda puntata della fiction Non mentire, che vedremo in onda la prossima settimana in prima visione assoluta su Canale 5 rivelano che la Procura deciderà di non proseguire le indagini dopo la confessione e le accuse di Laura, la quale sostiene di essere stata violentata da Andrea.

Annuncio

Nel frattempo vedremo che Malika, la nuova ragazza di Luca Molinari finirà in ospedale per un’emorragia che sembra essere alquanto grave. Nel momento in cui arriverà nella struttura ospedaliera vedremo che Laura sarà costretta a chiedere ad Andrea i motivi del malessere.

Andrea non sembra essere troppo convinto di tale richiesta e infatti finisce per indispettirsi. Al tempo stesso, però, è consapevole del fatto che la sua bugia servirebbe in particolare modo a Luca, dato che in questo modo eviterebbe di avere problemi in famiglia e anche di scontrarsi con il papà di Malika, un uomo molto severo che potrebbe non prenderla bene.

Le anticipazioni di questa seconda delle tre puntate di Non mentire, inoltre, rivelano che Vanessa comunica ad Andrea che le accuse nei suoi confronti non esistono più.

Annuncio

I migliori video del giorno

Una gran bella notizia per l’uomo che ne parla subito con il figlio per metterlo al corrente dei fatto. Andrea, però, si renderà conto che dovrà faticare ancora un po’ per riacquisire la fiducia del figlio e anche la serenità di famiglia, minata da quella gravissima accusa di molestie sessuali.

La prima puntata di Non mentire si può rivedere in streaming online sul portale Mediaset

In attesa di vedere in onda il secondo episodio di Non mentire di domenica prossima, vi ricordiamo che se vi foste persi la puntata d’esordio di questa nuova fiction targata Mediaset, potrete pur sempre rivederla in streaming online sul portale gratuito MediasetPlay, il quale vi permetterà di rivedere la fiction anche dai vostri dispositivi mobili.