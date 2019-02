Annuncio

Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la telenovella scritta da Aurora Guerra, che intrattiene quasi 3 milioni di telespettatori su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate in onda a febbraio in terra iberica si soffermano su Don Berengario interpretato dall'attore Miguel Uribe. Il prete, infatti, vinto dai sensi di colpa, deciderà di confessare a Don Anselmo di aver partecipato all'omicidio dei Molero.

Il Segreto: Carmelo e Severo uccidono Eustaquio e Lamberto

Don Berengario è il protagonista delle puntate de Il Segreto, attualmente in onda in Spagna. L'uomo, infatti, sarà vinto dai sensi di colpa dopo aver aiutato Carmelo a commettere due omicidi.

Tutto inizierà quando Julieta (Claudia Galan) subirà un abuso da parte di Eustaquio Molero.

Proprio il proprietario delle miniere si vanterà insieme al figlio di aver violentato una ragazza nel bosco, mentre Consuelo e Saul (Ruben Bernal) saranno preoccupati per la misteriosa scomparsa di Julieta. Carmelo e Don Berengario, a questo punto, capiranno fin da subito che si tratta della Uriarte dalla loro confessione.

Una rivelazione che manderà fuori di testa Leal che sparerà contro Eustaquio dopo una baraonda. Il figlio Lamberto, a questo punto, accecato dal dolore si getterà contro il sindaco, finendo per essere anche lui ucciso da Don Berengario. Quest'ultimo ed il marito di Adela (Ruth Llopis) decideranno di occultare i corpi dei due uomini nel bosco, mentre Julieta uscirà da una capanna molto provata dalla violenza subita.

La scomparsa dei due Molero farà in breve tempo il giro di tutto Puente Viejo, mentre Consuelo e Saul cercheranno di dare conforto alla Uriarte. Peccato che il prete cominci a sentirsi sempre più in colpa.

Anticipazioni Il Segreto: Don Berengario confessa a Don Anselmo i suoi crimini

Le trame spagnole de Il Segreto, in onda nei prossimi giorni in Spagna, svelano che Don Berengario comunicherà a Julieta e Carmelo (Raul Pena) la sua intenzione di denunciare tutto alle guardie civili. Ma ecco che i due riusciranno a fargli cambiare idea. Il prete, nel frattempo, confesserà a Don Anselmo il suo doloroso segreto, ormai stremato a sopportare questo grande dolore.

Il prete si assumerà tutte le sue responsabilità durante la confessione, mentre il suo collega avrà una reazione inaspettata.

Proprio quest'ultimo rivelerà di sapere tutto in quanto l'aveva visto mentre aiutava Carmelo a disfarsi dei corpi. Per tale ragione Don Anselmo darà l'assoluzione a Don Berengario. Precisiamo ai telespettatori di Canale 5 che per assistere a questi episodi inediti dovremo attendere ancora qualche mese a causa della differenza di messa in onda tra Italia e Spagna.