Annuncio

Annuncio

E' giunta alla sesta puntata l'attuale edizione di C'è Posta per te, il fortunato people show del sabato sera di Canale 5, ideato e condotto da Maria De Filippi in onda come sempre alle 21:30 circa. Settimana dopo settimana il programma conferma il suo elevato gradimento sul pubblico della tv generalista, che apprezza moltissimo le storie che vengono raccontate di volta in volta dalla padrona di casa. Chi non riuscirà a seguire la puntata di stasera potrà rivederla in streaming online accedendo al sito gratuito MediasetPlay.

Dove rivedere la 6ª puntata di C'è posta per te in streaming online

Nel dettaglio, infatti, vi segnaliamo che sarà possibile rivedere la sesta puntata di C'è posta per te di sabato 23 febbraio accedendo al sito gratuito MediasetPlay.it e cliccando sulla sezione dedicata interamente alla trasmissione di Maria De Filippi.

Annuncio

In questo modo potrete rivedere sia l'intera puntata di questa settimana che i filmati delle singole storie raccontate nel corso della trasmissione di Canale 5.

Ogni settimana sono tantissime infatti le persone che scelgono di rivedere la puntata di C'è posta per te in streaming, al punto da rendere la trasmissione del sabato sera di Maria De Filippi una delle più seguite in assoluto sul sito gratuito MediasetPlay.

Emma Marrone tra gli ospiti di C'è posta per te di questa sera

Le anticipazioni riguardanti la sesta puntata di C'è posta per te di questa sera rivelano che tra gli ospiti in studio arriverà la cantante salentina Emma Marrone, che in questi giorni è stata protagonista di una vicenda a dir poco spiacevole.

Annuncio

I migliori video del giorno

Durante un concerto Emma aveva lanciato il suo grido d'appello dicendo di 'aprire i porti', ma dopo tale gesto un consigliere della Lega le ha risposto per le rime scrivendo un post sessista sui social, in cui diceva che la cantante avrebbe fatto meglio a stare zitta e ad aprire le gambe facendosi pagare.

Un'offesa di bassissimo livello che ha portato la Lega ad espellere il consigliere in questione e che ha scatenato una bufera mediatica sui social, dove in moltissimi si sono schierati dalla parte della cantante lanciata da Amici, condannando questo clima di odio che si respira sempre più frequentemente in rete.

Il secondo ospite famoso di questa sesta puntata di C'è posta per te, invece, arriva direttamente da Hollywood.

Annuncio

Stiamo parlando dell'attore Owen Wilson, protagonista di una sorpresa speciale in studio per un suo fan.