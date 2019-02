Annuncio

Domenica scorsa ha debuttato su Canale 5 la prima puntata della nuova fiction Non mentire con protagonisti Alessandro Preziosi e Greta Scarano. La serie ha esordito con una buonissima media di spettatori, portandosi a casa un ascolto di oltre tre milioni e mezzo di spettatori con uno share superiore al 15% e picchi di oltre il 19% durante la messa in onda. In molti, però, avrebbero voluto rivedere la fiction in streaming ma fino ad oggi non era stato possibile farlo accedendo al sito MediasetPlay.

Dove riguardare la prima puntata di Non mentire in replica streaming online

Per diversi giorni, infatti, la prima puntata di Non mentire non è stata caricata online sul sito gratuito MediasetPlay e di conseguenza gli spettatori non hanno potuto rivederla in streaming online, così come accade con tutti gli altri prodotti e le Serie TV in onda sulle reti del Biscione.

Tuttavia, possiamo dirvi che da oggi 22 febbraio, la prima puntata di Non mentire risulta finalmente online sul portale gratuito Mediaset.

Gli spettatori che domenica sera non hanno avuto la possibilità di vedere il primo episodio in prima visione assoluta su Canale 5, da oggi potranno rivedere la serie tv con Alessandro Preziosi in streaming online accedendo alla sezione di MediasetPlay dedicata alla serie televisiva. E' possibile anche scaricare l'applicazione di MediasetPlay, la quale vi permetterà di rivedere questo primo appuntamento in streaming in qualunque momento lo desiderate, senza dover per forza ricorrere al computer di casa.

Gli spoiler della prossima puntata di Non mentire

Una fiction che sembra aver fatto centro nel cuore degli spettatori della rete ammiraglia Mediaset, la quale nell'ultimo periodo appare fortemente in affanno dal punto di vista degli ascolti della lunga serialità.

E invece la coppia Preziosi-Scarano, protagonisti di questo thriller ricco di colpi di scena, ha saputo far tornare su Canale 5 anche gli spettatori scettici.

E adesso l'attesa è tutta incentrata sulla seconda delle tre puntate previste di questa prima stagione di Non mentire. Le anticipazioni rivelano che proseguiranno le indagini per scoprire la verità sulla presunta violenza sessuale che Laura avrebbe subito da parte di Andrea, il quale a sua volta si difende dicendo che tra di loro c'è stato soltanto un rapporto consenziente. Chi dei due sta mentendo? Lo scopriremo nei prossimi due appuntamenti in onda su Canale 5.