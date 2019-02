Annuncio

Eccoci con le anticipazioni Una vita dal 24 febbraio all'1 marzo. Nelle puntate in onda su Canale 5 la prossima settimana vedremo Olga e Blanca allo scontro finale, mentre Ursula trama alle spalle di entrambe. La gemella cattiva racconterà una tremenda verità sul suo passato, ovvero di essere stata vittima di violenze da parte di Tomas, l'uomo che la schiavizzò per anni nella capanna nel bosco. Le sue parole sconvolgeranno Blanca, che capirà il motivo della sua ostilità verso il mondo.

Il ritorno dell'Alday innervosirà non poco Ursula, che non perderà tempo ad ordire un nuovo, tremendo e infido piano ai suoi danni, cosa frullerà in quel cervello?

Una Vita anticipazioni dal 24 febbraio all'1 marzo: il passato buio di Olga

Nelle puntate settimanali di Una Vita in onda su Canale 5 la prossima settimana, Blanca scoprirà tutti i retroscena della vita di sua sorella Olga. Il racconto della ragazza sarà a dir poco inquietante. Non solo dirà che Tomas l'ha ripetutamente violentata ma anche che, in seguito a quegli orrendi abusi, è rimasta incinta. Essendo troppo giovane e portando in grembo il frutto del peccato, non ebbe altra alternativa di procurarsi un aborto da sola, assumendo delle erbe velenose.

Blanca proverà compassione nei suoi confronti, capendo il dolore che l'ha portata ad odiare in maniera così brutale il mondo. Blanca verrà scombussolata da un altro evento, il ritorno ad Acacias di Diego, che le porterà le gemme per realizzare i gioielli che ha disegnato. L'incontro non la lascerà indifferente e si convincerà di non poter fare a meno di amare alla follia l'Alday.

La furia di Ursula nelle puntate settimanali di Una Vita

Ursula si comporterà in maniera abbastanza ambigua, mostrando affetto nei confronti di Olga. Ovviamente si tratta di una strategia, della quale Blanca avviserà la sorella. Felipe si impegnerà a far ottenere i domiciliari a quel gran pasticcione di Antonito, che ora si trova dietro le sbarre.

La sua richiesta verrà però respinta, con grande dispiacere di Lolita. Continuano i dissapori tra Victor e Maria Luisa: il giovane le proporrà un viaggio a Parigi, ma verrà trattato a pesci in faccia. Le anticipazioni di Una Vita delle puntate su Canale 5 dal 24 febbraio all'1 marzo continuano con la rabbia di Ursula, insofferente dopo il ritorno del figliastro. Sarà così che penserà all'ennesimo piano per annientarlo e allontanarlo per sempre da Blanca.