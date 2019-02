Annuncio

Annuncio

Questa sera, martedì 19 febbraio 2019, andrà in onda Il mondo sulle spalle, film di Rai 1 con protagonista il celebre Beppe Fiorello. Consigliamo di non perdere l'appuntamento in televisione ma, qualora non abbiate modo di vedere il film di questa sera, sappiate che esiste il metodo per rivederla in replica, attraverso il sito di streaming della Rai.

Il mondo sulle spalle, la trama: la storia di Ezio Muscia

Il mondo sulle spalle, che avrete modo di vedere in replica attraverso modalità che esplicheremo successivamente, narra la storia di Ezio Muscia, interpretato da Beppe Fiorello. Ezio Muscia [VIDEO]è considerato un vero e proprio eroe nel quotidiano. La trama del film racconta la storia di un operaio, Muscia, che ricompra la fabbrica dalla quale era stata licenziato.

Annuncio

Non è soltanto un fatto personale: acquistando la fabbrica non farà altro che offrire un posto di lavoro a moltissime persone che, come lui, erano rimaste senza un impiego poiché erano state licenziate. Muscia sarà successivamente insignito del titolo di Cavaliere al merito della Repubblica.

Saranno molte le sfide che dovrà affrontare. Oltre alle difficoltà lavorative, infatti, Enzo e la moglie avevano anche difficoltà personali, dato che il loro primogenito era nato prematuro e aveva anche dei problemi di salute piuttosto seri. Quando la ditta francese decide di chiudere, a Muscia e ai suoi colleghi viene in mente l'idea di riprendere la fabbrica: ma tutto ciò non sarà certo semplice da fare.

Annuncio

Assieme a Beppe Fiorello avremo modo di vedere Sara Zanier nei panni della moglie di Enzo, e altri attori del calibro di Viola Sartoretto, Stefano Rossi Giordani, Andrea Pennacchi, Gianluca Gobbi e molti altri ancora.

La replica del film in streaming su Rai Play

La replica del film Il mondo sulle spalle sarà possibile da vedere a partire dalle ore successive alla messa in onda. Sarà possibile farlo attraverso il sito streaming della Rai, che da ormai alcuni anni mette a disposizione le puntate intere delle serie televisive, ma anche dei film. Tutti coloro che, quindi, non avranno modo stasera di gustarsi questo film, potranno facilmente rivedere la replica attraverso Rai Play.

Sarà necessario collegarsi al sito di Rai Play [VIDEO] attraverso un dispositivo atto alla connessione internet: un cellulare, un personal computer, un tablet o una smart tv.

Annuncio

In pochissimi istanti sarete indirizzati alla pagina che vi permetterà di rivedere in replica Il mondo sulle spalle.