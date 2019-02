Annuncio

Annuncio

Tra Kate Middleton e Meghan Markle la tensione si taglia col coltello ed è di nuovo guerra, così come tra i principi William ed Harry. Secondo le ultime indiscrezioni infatti, sembra che tra i due fratelli non corra più quel rapporto sereno e di mutuo soccorso che li aveva contraddistinti in passato.

(De)merito delle neospose, borghesi e disposte a tanti sacrifici pur di ottenere un titolo, e incapaci di andare d'accordo, secondo quanto riportato sul Daily Mail. A rompere gli equilibri reali tra i due fratelli sono arrivate due donne. Due semplici ragazze borghesi che hanno deciso di diventare principesse senza saper forse gestire le questioni di corte.

Faida tra Kate Middleton e Meghan Markle, rivali agguerrite

Alla tregua della Messa di Natale tra le.due duchesse, nessuno aveva creduto davvero.

Annuncio

I loro sorrisi reciproci sono durati il tempo di un battito di ciglia. Ed ecco che lo tensione riaffiora nuovamente, con un nuovo scontro e una decisione epocale.

Finché Kate era rimasta l'unica donna a tirare le fila tra i due nobili fratelli, non aveva avuto rivali e aveva mostrato al mondo un atteggiamento relativamente rilassato. Cancellate le voci di un particolare affiatamento tra Kate ed Harry dei primi tempi dopo il royal wedding del 2011, la duchessa di Cambridge ha comunque cercato di fare terra bruciata intorno al principe rosso. Ultima a mollare, dopo la storica Chelsy Davy, era stata Cressida Bonas. Bionda e bellissima, Cressida faceva paura a Kate sia per la sua avvenenza che avrebbe facilmente potuto strapparle il primato a corte, sia perché sorella di una fiamma scomoda: proprio quella Isabella Calthorpe che aveva fatto perdere la testa al principe William.

Annuncio

I migliori video del giorno

Con l'arrivo di Meghan Markle, secondo i rumors, sarebbe venuta fuori la vera Kate, incapace di gestire la concorrenza, permalosa e autoritaria verso il marito.

Meghan Markle, duchessa sprint

La bella e indipendente Meghan, attiva nel ruolo di duchessa di Sussex fin dalle 6 di mattina, capace di far licenziare ben 3 donne dello staff reale per manifesta difficoltà a seguire i ritmi serrati e lo spirito autonomo della ex-attrice americana, capace di catalizzare l'attenzione dei media, sarebbe un vero e proprio peso per Kate.

Meghan, dal canto suo, non avrebbe alcun interesse ad essere accomodante con Kate: sa benissimo che lei non diventerà mai regina e si sente in diritto di prendersi tutte le licenze del caso insieme al marito, il principe Harry.

Annuncio

A difenderla, un manipolo di cinque amiche americane che hanno preferito rimanere anonime e l'affascinante George Clooney che ha difeso a spada tratta Miss Markle. Una situazione tesa che non avrebbe giovato neppure ai due nobili rampolli Windsor.

Lo split dello staff di Comunicazione reale tra William ed Harry

Sebbene pare che il motivo della contendere sia partito proprio dai due fratelli, prima ancora che dalle loro rispettive mogli, adesso la tensione tra le due duchesse e l'impertinenza dei media, avrebbero portato ad una decisione storica. Mai prima d'ora infatti, era successo un fatto simile tra le mura di Kensington Palace.

I due fratelli, William ed Harry, avrebbero deciso di dividersi lo staff della Comunicazione che divulga e controlla le informazioni sui reali. Così, secondo il Daily Mail, il capo della comunicazione reale, l'americano Jason Knauf , dovrebbe seguire solamente i duchi di Cambridge, mentre il suo vice, l'inglese Christian Jones sarebbe incaricato di seguire i duchi di Sussex in esclusiva.

Una divisione che, secondo il tabloid britannico, farebbe capire gli equilibri che regnano a corte dopo l'avvento delle due duchesse borghesi.