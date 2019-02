Annuncio

Annuncio

Lo scorso venerdì è andata in onda la fatidica scelta di Teresa Langella con l'inaspettata decisione di Andrea Dal Corso, che dopo essere stato scelto dalla tronista napoletana, ha risposto inaspettatamente di ''no'' lasciando senza parole la Langella e tutti gli appassionati di Uomini e donne, il popolarissimo dating show di Canale 5 condotto ed ideato dalla regina della televisione italiana, Maria De Filippi. L'appuntamento con il serale di U&D proseguirà venerdì 22 con la puntata che vedrà protagonista Lorenzo Riccardi, alle prese con una decisione difficile: sceglierà Giulia Cavaglia o la corteggiatrice romana Claudia Dionigi? Per rispondere a questo quesito ci sono le indiscrezioni uscite in questi giorni, che potrebbero anticipare la decisione di Lorenzo e l'eventuale risposta positiva dalla prescelta.

Annuncio

Anticipazioni Uomini e Donne, la scelta di Lorenzo

La prima puntata serale di Uomini e Donne si è chiusa con un secco no, quello rifilato da Andrea Del Corso a Teresa Langella. Il valzer delle scelte proseguirà con Lorenzo Riccardi, che secondo le ultime indiscrezioni, avrebbe scelto la romana Claudia Dionigi, nonostante pare ci sia stato un furioso litigio che avrebbe costretto Lorenzo ad abbandonare prematuramente il soggiorno nella villa nella quale sarebbe dovuta avvenire la scelta. Il promo rilasciato da Canale 5, però, mostra Giulia e Lorenzo abbracciati e con un evidente feeling, quindi come sempre quando si parla di Uomini e Donne, le sorprese possono essere dietro l'angolo.

La scelta di Teresa, Andrea Dal Corso si giustifica

Dopo l'ondata di polemiche che lo ha travolto, a distanza di qualche giorno il corteggiatore originario di Mirano, Andrea Dal Corso, ha rilasciato le prime dichiarazioni dopo la puntata serale di venerdì in cui ha detto ''no'' alla scelta.

Annuncio

Nel lunghissimo sfogo pubblicato su Instagram, Andrea ha ripercorso i momenti successivi alla scelta di Teresa ed ha scaricato le colpe verso le regole del programma: ''Voglio dirti (si sta riferendo alla tronista) che non è stato possibile in nessun modo interfacciarmi con te dopo la scelta. Purtroppo non era previsto dalle regole del programma. Ho avuto la possibilità, su mia richiesta, di incontrare tuo padre. Probabilmente nemmeno i presenti erano a conoscenza delle regole del programma al quale stavano partecipando''. Infine ha rivolto l'ultimo pensiero a Teresa chiedendole un incontro per spiegarle, guardandola negli occhi, i motivi di una decisione così sofferta e difficile.