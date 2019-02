Annuncio

Annuncio

Ieri sera, venerdì 22 febbraio, in prime time su Canale 5 è andata in onda la seconda puntata di Uomini e donne speciale, dedicata questa volta alla scelta di Lorenzo Riccardi. Il pubblico che segue il popolare dating show pomeridiano, condotto da Maria De Filippi, ha avuto modo di scoprire il nome della corteggiatrice con la quale Lorenzo ha voluto intraprendere un percorso sentimentale fuori dal programma Mediaset. Chi non avesse potuto vedere la puntata in televisione può rivederla da oggi in streaming online.

Dove rivedere la puntata di U&D della scelta di Lorenzo in streaming e in tv

Nel dettaglio, infatti, vi segnaliamo che da oggi sarà possibile rivedere la puntata di Uomini e donne speciale, in streaming accedendo al sito web gratuito MediasetPlay.it, di cui è possibile scaricare anche l'omonima applicazione per tablet e cellulari.

Annuncio

In questo modo, quindi, potrete rivedere la puntata della scelta di Lorenzo Riccardi direttamente dai vostri dispositivi mobili, accedendo direttamente alla sezione dedicata interamente a Uomini e donne, dove sarà possibile rivedere anche l'appuntamento dedicato alla scelta di Teresa Langella, andato in onda la scorsa settimana su Canale 5.

Ma l'appuntamento con la puntata di Uomini e donne, dedicata alla scelta di Lorenzo, verrà ritrasmessa anche in replica in televisione su La5. In questo caso, l'appuntamento è fissato per la giornata di lunedì, 25 febbraio, alle ore 21.30 circa e, quindi, in prime time.

Uomini e donne, Lorenzo Riccardi ha scelto Claudia

Il 'cobra', così come si è fatto soprannominare Lorenzo Riccardi durante questo percorso a Uomini e donne, ha così portato a compimento il suo percorso e alla fine ha preferito coronare il suo sogno d'amore con la giovane Claudia, la corteggiatrice arrivata in corsa d'opera, che è riuscita ad avere la meglio sulla sua avversaria.

Annuncio

Lorenzo, dopo un percorso decisamente difficile e ricco di colpi di scena, ha capito che Claudia avrebbe potuto essere la ragazza ideale per lui e così ha avanzato la tanto attesa proposta di fidanzamento, che è stata accolta positivamente. Insomma un finale positivo per il tronista milanese, che tuttavia ieri sera si è anche commosso nel momento in cui ha avuto modo di vedere un video-messaggio fatto dal padre, che lo ha ringraziato per l'aiuto e il sostegno che gli ha dato in questi anni in cui è stato poco bene. Non ci resta che attendere la prima foto di coppia di Lorenzo e Claudia.