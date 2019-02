Annuncio

Annuncio

Venerdì 15 febbraio, in prime time su Canale 5, è andato in onda il primo degli appuntamenti speciali con Uomini e donne, dedicati alla scelta finale dei tronisti che quest'anno si sono messi in gioco. Ieri sera, la prima a congedarsi dal programma è stata la bella Teresa Langella, la quale però ha dovuto fare i conti con un clamoroso rifiuto da parte di Andrea Dal Corso che le ha detto ''No''. Chi non ha seguito la puntata della scelta in tv, può rivederla in replica streaming sul sito Mediaset, ma anche in televisione su La5.

Dove rivedere lo speciale Uomini e donne - la scelta di Teresa in streaming e in tv

Nel dettaglio, infatti, vi segnaliamo che sarà possibile rivedere la puntata speciale di Uomini e donne incentrata sulla scelta finale di Teresa Langella accedendo direttamente al sito web gratuito MediasetPlay.it, di cui è possibile scaricare anche l'applicazione omonima per tablet e cellulari, la quale vi permetterà di rivedere la puntata direttamente dal vostro dispositivo mobile, senza dover ricorrere per forza al computer di casa.

Annuncio

In questo modo, quindi, potrete rivedere lo speciale della scelta in qualunque momento lo desideriate, anche se siete in treno o pullman, dato che vi basterà avere una buona connessione Internet. La puntata della scelta, inoltre, è disponibile in streaming online anche su WittyTv.it, il sito web dedicato interamente alle trasmissioni di Maria De Filippi, dove troverete anche i singoli momenti della puntata trasmessa ieri sera.

Ma, come vi dicevamo, sarà possibile rivedere la puntata speciale di Uomini e donne anche in replica in televisione su La5. L'appuntamento per tutti i fan che si fossero persi questo appuntamento è fissato per lunedì 18 febbraio in prime time alle 21.10 circa sul canale free La5.

Annuncio

I migliori video del giorno

Buon esordio per gli speciali di Uomini e donne in prime time

Un appuntamento che, come vi dicevamo, era particolarmente atteso dal pubblico che tutti i giorni segue la trasmissione sentimentale della De Filippi in daytime. E gli ascolti per Uomini e donne sono stati molto positivi. Ieri sera, infatti, la trasmissione ha ottenuto una media di oltre 3,4 milioni di affezionati, arrivando a sfiorare la soglia del 17% di share in prima serata, con picchi di oltre il 22% durante la messa in onda. Lo speciale U&D ha di fatto pareggiato in termini di ascolti con il debutto della nuova stagione di Sanremo Young, il talent della Clerici che ha esordito con 3,6 milioni di spettatori.