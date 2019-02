Annuncio

Annuncio

Continuano a susseguirsi i colpi di scena nella soap Il Paradiso delle signore, come confermano le anticipazioni delle puntate che andranno in onda dal 4 all’8 marzo su Rai 1 alle 15:30 circa. Nelle prossime puntate, Clelia deciderà di lasciare Milano e Vittorio vorrà seguirla, mentre arriverà in città la madre di Elena, la quale vuole che la figlia torni con lei in Sicilia.

Clelia intenzionata a partire

Clelia sarà sempre più angosciata dalla presenza ingombrante del marito per cui deciderà di lasciare per sempre Milano. Ciò, però, desterà una reazione inaspettata da parte di Luciano, che si renderà conto di essere sempre più innamorato di lei. Per paura di perderla, il ragazzo deciderà di seguirla. La Calligaris però lo pregherà di restare con la sua famiglia.

Annuncio

Spoiler puntate de Il Paradiso delle signore

Le anticipazioni delle puntate dal 4 all’8 marzo de Il Paradiso delle signore ci rivelano che Lisa continuerà a portare avanti il diabolico piano di Luca, mentre Vittorio prenderà una decisione senza chiedere il consenso di Marta. Umberto, invece, dirà a tutti che Andreina vuole trasferirsi alla villa ma tale ipotesi non riceverà il consenso di Adelaide. Quest'ultima sarà infatti preoccupata per le sorti di Riccardo. Intanto, Nicoletta si renderà conto di aver baciato Riccardo e scriverà in un diario i suoi pensieri più intimi e profondi, questo mentre l’uomo trascorrerà dei momenti davvero bui, durante i quali capirà veramente qual è la sua più grande paura.

Annuncio

Il Guarnieri, quindi, sotto la spinta della zia, deciderà di andare alla prima seduta di analisi con il dottor Tornei. Umberto, però, non sarà d’accordo e penserà che per uscire dal tunnel della dipendenza non basti parlare con uno 'strizzacervelli'.

Elena potrebbe tornare in Sicilia

Lisa continuerà a portare avanti il piano di Luca, [VIDEO]ma inizierà ad avere seri dubbi. Intanto, mentre tutti apprenderanno che Nicoletta è in dolce attesa, Umberto continuerà a credere che il trasferimento di Andreina alla villa sia una buona idea, questo nonostante il parere contrario di Adelaide. Ludovica, quindi, consiglierà alla Mandelli di contattare Antonio per riparare la serra e ingraziarsi la contessa.

Annuncio

A Milano, nel frattempo, arriverà la madre di Elena con il compito di riportare la figlia in Sicilia, mentre Luca suggerirà ad Adelaide di cambiare strategia con Andreina. La contessa, però, vorrà scoprire se dietro la mossa di riparare la serra non ci sia lo zampino di Ludovica. Infine, mentre Clelia sarà pronta a lasciare Milano anche Elena, per volere della madre, potrebbe decidere di tornare in Sicilia. Tale idea, però, tormenterà Amato.