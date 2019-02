Annuncio

Ieri sera in prime time su Canale 5 è andata in onda la seconda puntata di questa nuova edizione dell'Isola dei Famosi condotta da Alessia Marcuzzi, la quale è stata caratterizzata da un bel po' di colpi di scena. In primis, abbiamo visto che in Honduras sono ritornati Francesca Cipriani e il divino Otelma, poi c'è stata la prima eliminazione definitiva dal gioco e anche l'annuncio di due nuovi concorrenti che si metteranno in gioco dalla prossima settimana.

Francesca Cipriani manda il divino Otelma in infermeria all'Isola

Partiamo subito dall'arrivo di Francesca Cipriani sull'Isola dei famosi che non è passato inosservato.

La showgirl, infatti, si è resa subito protagonista di una scena 'epica' che è diventata cult sui social, proprio come quella del lancio dall'aereo della passata edizione. E così abbiamo visto che durante una prova, la Cipriani si è lasciata trasportare un po' troppo dall'impeto e ha dato una spinta violenta al divino Otelma, causandone la rovinosa caduta su una grata di legno.

Otelma è stato portato subito in infermeria, dove è rimasto un bel po' di tempo, e stando a quanto riportato da Alvin, tale caduta gli avrebbe causato un taglio sulla fronte.

Occhi puntati anche sulla prima eliminazione di questa Isola dei famosi 2019: ad avere la peggio al televoto è stata la modella Taylor Mega, la quale ha dovuto abbandonare definitivamente il cast del reality show. Poco prima, però, la Mega aveva colpito tutti con un racconto molto doloroso del suo passato, legato alla tossicodipendenza.

Due nuovi concorrenti all'Isola dei famosi

Taylor, infatti, ha dichiarato che per sei mesi ha fatto uso di sostanze stupefacenti ma per fortuna è riuscita ad uscirne e ieri sera nel corso della seconda puntata dell'Isola, ha lanciato un monito ai giovani affinché non si avvicinino mai alla droga, neppure a quelle che potrebbero sembrare delle semplici canne.

Tra le novità di questa seconda puntata di ieri dell'Isola dei famosi, inoltre, vi segnaliamo anche l'annuncio dell'arrivo di due nuovi concorrenti che si metteranno in gioco a partire dalla prossima puntata, che verrà trasmessa domenica 3 febbraio in prime time su Canale 5.

Trattasi di Stefano Bettarini, che in passato è stato anche l'inviato della Marcuzzi in Honduras e di Jo Squillo, la quale doveva prendere parte alla prima puntata dell'Isola, ma poi aveva dovuto fare un passo indietro in seguito ad un doloroso lutto in famiglia.