I telespettatori del Festival di Sanremo si saranno sicuramente accorti del fatto che Loredana Bertè si sia esibita con una borsa sul palco dell'Ariston. In questi giorni, infatti, hanno iniziato a circolare numerosi rumors in merito al motivo di tale scelta e, soprattutto, in merito al contenuto di tale pochette. Ebbene, a distanza di un po' di tempo, il mistero è stato svelato. Giovanni Ciacci, figura portante del programma Detto Fatto, in onda su Rai 2, ha raccontato cosa sia celato all'interno della borsa di Loredana Bertè a Sanremo: si tratta degli auricolari.

Svelato il motivo della borsa sfoggiata da Loredana Bertè sul palco di Sanremo

Tutti i concorrenti del Festival di Sanremo sono tenuti ad indossare degli auricolari nel corso delle varie esibizioni.

La funzione di tali apparecchiature è molto semplice, ovvero gestire il volume e il ritorno dell'audio nel corso delle varie performance. Solitamente, la scatoletta legata a tali dispositivi è attaccata, in qualche modo, agli indumenti. Al di sotto di una giacca, di un vestito, di una maglia, oppure, legata attorno alla vita e attaccata al pantalone. Loredana Bertè, però, ha deciso di attuare una scelta differente ed ha preferito indossare una borsa sul palco di Sanremo. Al suo interno, infatti, era celata proprio la scatoletta degli auricolari. A svelare l'arcano è stato l'esperto di fashion Giovanni Ciacci. Nel corso di una puntata di Detto Fatto, infatti, l'esuberante critico di moda ha deciso di raccontare tutta la verità.

Le esibizioni della Bertè sono piaciute davvero molto ai telespettatori: è tra le super favorite

Insomma, anche per quanto riguarda questo argomento, Loredana Bertè ha voluto distinguersi da tutti gli altri concorrenti salendo sul palco di Sanremo con una borsa. I look della cantante, infatti, si sono rivelati alquanto estremi e sopra le righe. Abiti rock che hanno lasciato intravedere perfettamente le gambe ancora in splendida forma. Una chioma di capelli blu, la grinta e la determinazione che da sempre l'hanno contraddistinta. Insomma, Loredana Bertè è davvero un personaggio che riesce, nel bene e nel male, a generare molto scalpore. Ad ogni modo, il brano con cui ha deciso di concorrere alla 69esima edizione del Festival di Sanremo sta piacendo davvero molto al pubblico a casa.

La canzone 'Cosa ti aspetti da me', infatti, è tra le super preferite di questa edizione.