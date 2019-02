Annuncio

Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata agli ascolti della giornata di ieri, venerdì 8 febbraio, caratterizzata in prime time dalla messa in onda della quarta serata del Festival di Sanremo 2019 condotto da Claudio Bisio e Virginia Raffaele, con la direzione artistica di Claudio Baglioni. Un Festival che, sebbene stia ottenendo degli ascolti positivi, non sta bissando il grandissimo successo che Baglioni era riuscito ad ottenere con l'edizione dello scorso anno, la quale aveva toccato risultati d'ascolto pazzeschi.

Cala la quarta serata del Festival: la media è del 46% di share

Nel dettaglio, infatti, vi diciamo che la quarta serata del Festival di Sanremo, trasmessa ieri sera 8 febbraio su Raiuno, si è portata a casa una media di oltre 9,5 milioni di spettatori, ottenendo uno share del 46,10%.

In particolar modo vi segnaliamo che la prima parte del Festival, che ha potuto contare sulla presenza di Luciano Ligabue nelle vesti di super ospite, ha ottenuto un ascolto di oltre 11,1 milioni di spettatori con il 45,50%, mentre la seconda parte è stata seguita da una media di 6.2 milioni con il 48.60%.

Rispetto alle serate precedenti di questo Festival, la kermesse musicale diretta da Baglioni ha perso altri due punti percentuali di share in prime time. Il confronto è ancora più drastico se viene fatto con i dati d'ascolto della passata edizione di Sanremo, condotta sempre da Claudio Baglioni.

La quarta serata dello scorso Sanremo, infatti, aveva ottenuto un ascolto medio di oltre 10,5 milioni di spettatori, arrivando a superare la soglia del 51% di share.

Un risultato a dir poco eccezionale che non si vedeva da tempo per la semifinale della kermesse musicale. E stasera si chiuderà questa 69esima edizione del Festival di Sanremo con la proclamazione del vincitore assoluto di quest'anno. Una lunga serata durante la quale il pubblico a casa potrà esprimere la propria preferenza, utilizzando il televoto.

Male tutti gli altri programmi in prime time contro il Festival di Sanremo

Ascolti drammatici per tutte le altre proposte del prime time di ieri 8 febbraio: su Canale 5, il film Una piccola impresa meridionale ha ottenuto un ascolto medio di appena 1.3 milioni di spettatori, fermandosi al 5.60% di share. Lo speciale di Quarto Grado in onda su Rete 4, invece, riesce a portarsi a casa una platea di oltre un milione di fedelissimi spettatori arrivando al 4.90% di share.