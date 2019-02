Annuncio

La puntata del trono classico di ieri 8 febbraio è stata caratterizzata dall'addio di Teresa Langella, che ha annunciato di essere pronta alla scelta che verrà registrata in una villa. Ma non sono mancate le proteste delle corteggiatrici dei tronisti Lorenzo Riccardi, Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez. Le più deluse sono apparse Irene e Giorgia, che si sono sentite prese in giro dopo che Luigi ha deciso di conoscere e frequentare Valentina, trascorrendo con lei un'esterna durata ben sette ore. Anche Claudia Dionigi ha avuto da ridire sul comportamento di Lorenzo, dato che il tronista ha invitato a casa propria Giulia, facendole conoscere la madre. Impossibile, dopo avere visto una puntata così ricca di spunti, fare a meno di chiedersi cosa accadrà la prossima settimana all'interno del trono classico.

Lorenzo mostrerà finalmente la preferenza per una delle sue corteggiatrici? Irene tornerà dopo essere uscita dallo studio per la brutta sorpresa di Mastroianni? Per saperne di più ci vengono incontro le anticipazioni relative alla registrazione del 26 gennaio, la successiva rispetto a quella del 17 trasmessa ieri pomeriggio. In essa, Lorenzo farà un annuncio molto importante sul suo futuro nel programma.

Uomini e donne anticipazioni: l'esterna trash organizzata da Lorenzo

Le anticipazioni di Uomini e donne della prossima settimana segnano per prima cosa l'entrata in scena del nuovo tronista. Dopo la fine del percorso di Teresa Langella, Maria De Filippi presenterà Andrea Zelletta attraverso il tradizionale video dove lui parlerà di famiglia, amore e sogni per il futuro.

Sarà poi la volta di Lorenzo Riccardi che si presenterà in modalità ironica all'esterna con Claudia: con una giacca lunga di lana (che poi sbottonerà mostrando gli addominali disegnati), il tronista imiterà il ballo della sua corteggiatrice con Ivan Gonzalez, dando a lei un vestito luccicante e una parrucca bionda. Sarà una scena assolutamente trash, come precisato dalla stessa Dionigi, che si concluderà comunque con diversi baci appassionati. Stessa conclusione anche per l'incontro con Giulia, organizzato nello studio vuoto dove lei mostrerà le più belle immagini del loro percorso nel programma. Le due corteggiatrici appariranno ormai rassegnate a vedere Lorenzo baciare l'una e l'altra, mentre lui stesso ammetterà di essere ancora confuso in vista della scelta.

Annuncerà comunque di essere ormai giunto alla fine del suo percorso: la prossima settimana lo vedremo per l'ultima volta nelle puntate in onda di pomeriggio. La successiva, infatti, sarà quella della scelta in prima serata.

Luigi Mastroianni litiga con Irene ma lei torna

Passando invece a Luigi Mastroianni, le anticipazioni di Uomini e donne della prossima settimana mostreranno quanto accaduto al termine della precedente registrazione. Il tronista proverà a raggiungere Irene nel parcheggio degli studi Elios ma qui lei continuerà ad essere molto arrabbiata per la sua decisione di accogliere Valentina nel suo parterre. In effetti con quest'ultima tutto sembrerà procedere per il meglio, con una nuova esterna durante la quale Mastroianni dimostrerà ancora il proprio interesse. Più freddo sarà l'incontro con Giorgia, dove il tronista rivelerà di faticare a capirla a causa del suo carattere chiuso. In studio, Irene sarà ancora delusa dai recenti avvenimenti, almeno fino a quando Luigi le dirà di aver pensato molto a lei in settimana. Le prossime puntate del Trono Classico di Uomini e donne concederanno spazio anche a Ivan Gonzalez, che si dirà deluso perché né Sonia né Natalia gli hanno organizzato una sorpresa in occasione del suo compleanno.