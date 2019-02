Annuncio

Le serate del Festival di Sanremo si stanno rivelando sempre più avvincenti. Nel corso della messa in onda di ieri, giovedì 7 febbraio, infatti, è accaduto un episodio che ha generato molto scalpore. L'ospite Fausto Leali ha fatto irruzione sul palco di Sanremo inscenando un episodio che accadde nel 1992. In quella occasione, un noto contestatore della televisione, interruppe il Festival gridando che il vincitore fosse già stato stabilito a tavolino e fosse Fausto Leali. In quella circostanza, la persona in questione fu immediatamente allontanata dalla sicurezza, tuttavia, si parlò moltissimo di quell'avvenimento. Per questo motivo, a distanza di anni, Fausto Leali ha voluto ripetere la scena generando molto sgomento in studio.

Irruzione sul palco di Sanremo come nel 1992, questa volta però si tratta di Fausto Leali

Era più o meno mezzanotte quando, improvvisamente, la telecamera ha inquadrato una persona che, con animo concitato, ha fatto irruzione sul palco di Sanremo. Era Fausto Leali. Il cantante ha incominciato a gridare: "Il Festival è truccato, il vincitore è..." Poco prima di portare a compimento la sua frase, però, due addetti alla sicurezza hanno fatto finta di portarlo via, proprio come accadde nel 1992. Bloccato dalle due persone, Leali ha continuato a dimenarsi dicendo: "Si tratta di Fausto Leali". Il conduttore Claudio Bisio che, in quel momento, era sul palco insieme a lui, è rimasto naturalmente al gioco.

Il presentatore, infatti, si è avvicinato alla telecamera ed ha detto: "Siamo in mondovisione, certe cose... Saluti all'Africa e al Canada".

Insomma, la scena è stata molto gradita dal pubblico, sia da casa che in studio. Tutti, infatti, non hanno potuto fare a meno di trattenere le risate. Anche sui social si sono distinti dei commenti molto divertiti in merito a quanto accaduto ieri sera.

Anticipazioni quarta serata del Festival di Sanremo: ci saranno i duetti

Ad ogni modo, oggi 8 febbraio, andrà in onda la semifinale del Festival di Sanremo e, molto presto, scopriremo chi sarà il "vero" vincitore di questa sessantanovesima edizione. Questa sera andranno in onda i famosi duetti. Tutti e 24 i concorrenti, infatti, si esibiranno con i loro brani ma con arrangiamenti differenti e duettando con altri cantanti.

Pertanto il publbico da casa non vede l'ora di capire come si cimenteranno i cantanti ancora in gara in questa magnifica esibizione.