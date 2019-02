Annuncio

Sono passati mesi dalla bufera scoppiata a Uomini e Donne di cui si è resa protagonista Sara Affi Fella, eppure il suo è un nome che continua a fare molto scalpore. Dopo diversi mesi di assenza, infatti, l'ex tronista di Uomini e donne è tornata su Instagram con un nuovo profilo. Proprio da qui, i fan più curiosi hanno scrutato dei dettagli che lascerebbero intendere l'esistenza di un nuovo amore. In queste ore, infatti, sta circolando una notizia circa l'ipotetico fidanzamento di Sara Affi Fella con il calciatore Francesco Fedato. La ragazza, però, ha voluto smentire il suo nome, tuttavia, non ha smentito il fatto che possa essersi fidanzata. Sara ha detto: "Non è lui, vi dirò io chi è".

I rumors su Francesco Fedato, nuovo ipotetico fidanzato di Sara Affi Fella

Sara Affi Fella è tornata a far parlare di sé.

Dopo tutto lo scandalo scoppiato a Uomini e Donne e, dopo l'intervista rilasciata a "Chi", l'ex tronista pare sia tornata alla vita di tutti i giorni. Sara, infatti, ha ricominciato a pubblicare foto e contenuti all'interno dei suoi social. Proprio attraverso tale mezzo di divulgazione, il pubblico ha notato delle romantiche anomalie sul suo profilo. La ragazza, infatti, in questi giorni ha pubblicato delle Instagram Stories in cui è apparsa in viaggio verso la Sicilia. Non sono mancati cuori e frasi che hanno lasciato intendere che potesse aver trovato l'amore. Nel giro di queste ore, tuttavia, alcuni siti di Gossip hanno diffuso la notizia circa il nome dell'ipotetico nuovo fidanzato della Affi Fella. Il nome più gettonato è stato quello di Francesco Fedato, caciatore attaccante del Trapani concesso in prestito dal Foggia.

Sara interviene sulla vicenda e smentisce

Dopo un bel po' di rumors e pettegolezzi sul suo conto, però, la diretta interessata ha deciso di intervenire in merito alla vicenda. La Affi Fella, infatti, ha detto: "Non è lui, vi dirò io chi è". Con queste parole, la modella di Venafro ha, dunque, smentito che il suo nuovo amore possa essere Francesco Fedato, ad ogni modo, non ha smentito l'esistenza di un nuovo flirt con qualcuno.

Nonostante la smentita di Sara Affi Fella, però, il pubblico da casa continua ad essere molto titubante in merito alla vicenda. Effettivamente gli indizi trapelati nel corso di questi giorni sembrano essere alquanto chiari. Quale sarà, dunque, la verità? Non ci resta che attendere ancora un po' per scoprirla.