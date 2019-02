Annuncio

La seconda stagione di Suburra-La Serie sta per arrivare nel catalogo di Netflix. Le nuove puntate saranno disponibili dal 22 febbraio 2019. Rispetto alla prima stagione, avremo 8 episodi e non 10 episodi. Le vicende di Aureliano Adami e degli altri protagonisti della Serie TV si svolgeranno a distanza di tre mesi dalle ultime vicende note. In particolare, ci si ritroverà a due settimane dalle elezioni amministrative di Roma. Oltre ai volti noti di Suburra, ci saranno delle new-entry, che andranno ad intrecciarsi con le vite di Aureliano, Spadino e Lele.

Trama di Suburra 2: Angelica incinta

Aureliano lo ritroveremo segnato per la morte di Isabel. In ricordo dell’amore per la sua donna si tatuerà due ali sul collo.

Non passerà molto tempo, però, per vedere un’altra ragazza entrare nella sua vita. Si tratterà di Nadia, figlia di un boss di Ostia, che sarà complice del giovane Adami ed instaurerà con lui un legame sentimentale. Novità anche per Spadino, che oltre a cercare di ricucire lo strappo con Aureliano, scoprirà che Angelica è incinta. La ragazza, dal canto suo, proverà ad avere più voce in capitolo nella famiglia Anacleti, visto che Manfredi è in coma, andandosi a scontrare però con la suocera.

Per quanto riguarda Lele, invece, non ci sarà modo per lui di liberarsi della presa di Samurai, ma dovrà fare i conti anche con Cristiana, una poliziotta determinata a mettergli i bastoni fra le ruote nei suoi affari.

Il giovane, entrato in Polizia dopo la morte del padre, vorrà dimostrare di non essere da meno rispetto agli altri due. Tra le altre new-entry della seconda stagione di Suburra avremo lo speaker radiofonico Adriano, che seguirà le vicende del candidato sindaco Amedeo Cinaglia.

Al centro della trama non mancheranno le smanie di potere del mondo politico della Capitale, nonché della criminalità e della Chiesa, che continuerà ad avare una parte fondamentale nello sviluppo delle vicende. In attesa di scoprire le nuove puntate su Netflix dalla prossima settimana, la Rai ha deciso di trasmettere gli episodi della prima stagione. A partire da oggi, venerdì 15 febbraio 2019, si potrà guardare in prima serata su Rai 2 quanto accaduto fin qui nella serie tv di Suburra.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che tra poche settimane tornerà ad essere protagonista anche Gomorra, con la quarta stagione su Sky Atlantic. Nuove vicende per Genny Savastano e gli altri personaggi, con episodi diretti da Marco D’Amore dopo la morte di Ciro Di Marzio.