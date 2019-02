Annuncio

Annuncio

A Uomini e donne i gossip sembrano tutt'altro che arrestarsi. Dopo la bufera accaduta a causa di Claire e Gian Battista, un altro esponente del trono over della trasmissione di Maria De Filippi è stato accusato di truffa, si tratta di Nino. L'uomo è all'interno del talk show da un bel po' di tempo, tuttavia, nel corso della puntata di ieri sera di Striscia la Notizia, gli inviati Max Laudadio e Stefania Petrix hanno dato luogo ad un servizio davvero interessante. Nino Castanotto, infatti, è stato accusato di truffa ai danni dei clienti della sua agenzia di viaggi. A denunciare l'avvenimento pare sia stata una sua ex dipendente.

Nino Castanotto di Uomini e Donne accusato di truffa da Striscia la notizia

Alla corte di Maria De Filippi continuano a esplodere bombe.

Annuncio

Questa volta, al centro della bufera ci è finito Nino Castanotto. L'esponente del parterre maschile del trono over del programma, infatti, è stato accusato dagli inviati di Striscia la notizia di truffa nei confronti dei clienti della sua agenzia di viaggi. Secondo quanto emerso dal servizio mandato in onda nel programma satirico di Antonio Ricci, Nino avrebbe commesso degli illeciti nei confronti di alcuni clienti. La sua agenzia di viaggi, infatti, potrebbe essere al centro di una vicenda giudiziaria non di poco conto. I soldi sottratti ai malcapitati sarebbero stati trattenuti in parte da Nino stesso, il quale si sarebbe impossessato impropriamente di tale denaro.

A sganciare la bomba è stata una sua ex dipendente.

Annuncio

I migliori video del giorno

La donna, infatti, ha confessato di aver assistito a truffe ai danni dei clienti dell'agenzia di Nino da oltre 18 anni. Le accuse di truffa emerse contro Nino di Uomini e Donne sono davvero molto gravi. Nel caso in cui si rivelassero fondate, per Castanotto le cose si potrebbero mettere davvero male.

L'altra 'truffa' ai danni di UeD

Ad ogni modo, che posizione prenderà la produzione di Uomini e Donne in merito alla vicenda? Maria De Filippi deciderà di allontanare il cavaliere dal parterre maschile del trono over oppure no? Staremo a vedere. Insomma, nell'ultimo periodo ne stanno accadendo davvero di tutti i colori a Uomini e Donne. Prima di Nino, ci hanno pensato Gian Battista e Claire a finire al centro del polverone mediatico a causa di una vicenda decisamente meno grave.

Annuncio

I due, infatti, sono stati smascherati dalla redazione in quanto erano d'accordo su come comportarsi nel programma. Anche in questo caso si tratta di 'truffa' ma che non ha nulla a che vedere con la sfera legale.