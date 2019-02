Annuncio

Sarà una settimana ricca di colpi di scena quella che i telespettatori de Il Segreto potranno seguire dal 17 al 22 febbraio. La telenovela spagnola tornerà in onda su Canale 5, come abitudine consolidata delle ultime settimane, tutti i pomeriggi dalla domenica al venerdì oltre che il martedì sera in prima serata su Rete 4. Ci sarà così ampio spazio per gli sviluppi delle trame che si concentreranno ancora su Antolina e l'odio crescente per Elsa. Ma i prossimi episodi vedranno anche un clamoroso ritorno: Saul, che tutti avevano creduto morto, si presenterà a Puente Viejo appena in tempo per evitare che Julieta compia un grave errore. E se il desiderio di vendetta non fosse abbastanza tra gli abitanti del paesino spagnolo, esso coinvolgerà anche Carmelo e Severo, decisi a farsi giustizia da soli nei confronti di Basilio.

Il Segreto anticipazioni: il ritorno di Saul

Stando a quanto riportano le anticipazioni de Il Segreto delle puntate della prossima settimana, lo scontro tra Elsa e Antolina si farà estremamente cruento. Quest'ultima si vanterà con la rivale in amore di essere ormai in procinto di sposare Isaac e le chiederà di lasciare Puente Viejo per non causare ulteriori problemi. La povera Elsa non potrà fare altro che prendere atto di questa novità e si preparerà a partire per sempre. Ma mentre si troverà al telefono, si sentirà male e perderà i sensi. Sarà in tale frangente che Consuelo, Matias e Marcela la inviteranno a non prendere conclusioni affrettate e a rimandare di qualche tempo la partenza. Julieta sarà pronta a compiere la sua vendetta contro Prudencio, ritenuto il colpevole della morte di Saul.

Ma proprio quando si appresterà a premere il grilletto, verrà fermata da qualcuno! La persona in questione sarà proprio Saul che lascerà l'amata senza parole, confermando di essere sopravvissuto all'agguato. Successivamente il ragazzo troverà rifugio nella bottega di Fè, deciso a non far sapere a nessuno di essere ancora vivo. Anche Mauricio verrà a conoscenza di questa importante novità e deciderà di non rivelarla a nessuno, in accordo con Fè e la stessa Julieta.

Trame Il Segreto: Raimundo trova Donna Francisca

Le anticipazioni de Il Segreto della prossima settimana si concentrano anche sull'amara scoperta di Carmelo e Adela: Basilio è evaso e potrebbe rappresentare ancora un pericolo per la donna.

Leal chiederà a Meliton di impegnarsi maggiormente nelle indagini ma allo stesso tempo deciderà di farsi giustizia senza l'aiuto delle Forze dell'Ordine. Così, insieme a Severo, si preparerà a tendere un agguato al losco individuo. Le ricerche di Raimundo daranno i loro frutti: l'ex locandiere troverà Donna Francisca anche se l'incontro sarà destinato a creare nuove sorprese. La Montenegro rischierà, infatti, di correre l'ennesimo pericolo dato che Fulgencio e Fernando continueranno a tramare alle sue spalle. I due crudeli personaggi si prepareranno a portare a termine l’atto conclusivo della loro vendetta contro l'odiata nemica.