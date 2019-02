Annuncio

Sara Affi Fella è tornata a far parlare di sé. Dopo tutta la bufera scoppiata a Uomini e donne, la ragazza si era chiusa in un rigoroso silenzio. A distanza di mesi, però, il polverone sembra essersi dissolto e Sara pare sia tornata alla luce del sole, o quasi. In questi giorni sta circolando un Gossip sul suo conto circa l'ipotetico flirt con un calciatore. Si tratta di Francesco Fedato, giocatore del Trapani in prestito dal Foggia. In un primo momento, l'ex tronista di Uomini e Donne, aveva smentito la vicenda ma, alla luce dei fatti emersi, la situazione pare inequivocabile. Una fan, infatti, li ha avvistati insieme a Trapani, prima in un negozio poi in un bar. La cosa che sta incuriosendo maggiormente è il fatto che, secondo tale fonte, sembra quasi che la ragazza volesse nascondersi.

Sara Affi e Francesco Fedato beccati insieme a Trapani

A quanto pare Sara Affi Fella potrebbe avere un nuovo amore.

Il dubbio era già nato diversi giorni fa quando, attraverso alcune Instagram Stories della ragazza, si era evinto che potesse avere un flirt. Con il passare dei giorni, si era ipotizzato che la persona in questione potesse essere Francesco Fedato, calciatore del Trapani. La Affi Fella, però, aveva smentito che si trattasse di lui, tuttavia, non aveva negato di stare con qualcuno. Tuttavia, a distanza di un po' di giorni, sono emersi dei dettagli che pare stiano accreditando l'ipotesi che il ragazzo misterioso possa essere proprio il calciatore. Una fan, infatti, ha inviato al portale di gossip IsaeChia alcuni scatti che ritraggono proprio Sara e Francesco. In una prima foto, i due protagonisti appaiono all'interno di un negozio: Sara indossa una felpa larga ed un cappello, come se volesse nascondersi. Nel secondo scatto, invece, i due appaiono seduti all'interno di un bar nel trapanese mentre conversano amabilmente.

La romantica Instagram Stories di Sara Affi Fella che sembra confermare tutto

A confermare sempre più questo rumors ci ha pensato anche la diretta interessata. Sara Affi Fella, infatti, ha pubblicato sul suo profilo Instagram delle stories in cui sembra palese la dichiarazione a Francesco. La ragazza, infatti, ha postato un selfie con una romantica e semplice didascalia: "F" e un cuore e un quadrifoglio, simbolo scaramantico e porta fortuna.

Insomma, la situazione sembra proprio inequivocabile ed è probabile che molto presto la ragazza ufficializzi tutto.