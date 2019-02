Annuncio

Belen Rodriguez attualmente si trova in Argentina, il suo Paese natio, per concedersi una bella vacanza insieme ai suoi parenti. Nel corso di tale piacevole soggiorno, però, la showgirl ha rilasciato un'intervista al quotidiano Repubblica in cui ha svelato alcuni particolari inediti in merito alla sua vita. La domanda più gettonata è stata sicuramente quella riferita al probabile ritorno di fiamma con Stefano De Martino. Ebbene, sulla questione Belen è stata molto reticente, si è messa a ridere ed ha scherzato con la persona che aveva di fianco. In seguito ha svelato il suo più grande sogno: "Vorrei un altro figlio".

Belen e la strana reazione alla domanda su Stefano De Martino

La showgirl argentina Belen Rodriguez non perde occasione per far parlare di sé.

In queste settimane è imperversato un Gossip sui social riguardante il ritorno di fiamma con Stefano De Martino. A sganciare la bomba è stato Alfonso Signorini che, all'interno della sua rivista Chi, aveva pubblicato le foto in esclusiva dello scoop. I diretti interessati, però, non si erano mai espressi in merito. Per questo motivo, in occasione dell'intervista alla Rodriguez, i giornalisti di Repubblica non hanno potuto fare a meno di porle qualche domanda su tale questione. La showgirl, però, ha voluto glissare sull'argomento. Alla domanda specifica se fosse tornata o no con Stefano, Belen si è messa a ridere. La modella si è limitata semplicemente a dire che si trova in un periodo un po' particolare della sua vita.

Il sogno più grande della Rodriguez

In seguito, Belen Rodriguez è passata a trattare argomenti un po' più importanti. La showgirl, infatti, ha svelato che la nascita di un figlio le ha cambiato la vita. Le sue priorità sono diventate diametralmente opposte a prima. Ad ogni modo, diventare madre è una gioia immensa. Per questo motivo, il suo sogno più grande al momento è quello di avere un altro figlio. La Rodriguez ha svelato di volere una vita normale, semplice, genuina.

Infine, ha voluto spendere qualche parola anche in merito a Maria De Filippi e Rocco Papaleo. Sulla prima ha avuto solo parole positive. Belen lavora da nove anni con la De Filippi ed è sempre più affascinata dalla sua intelligenza e sagacia.

Per quanto riguarda Papaleo, invece, ha smentito quanto detto dall'attore in merito all'edizione 2012 del Festival di Sanremo e ha detto che non è affatto vero che gli parlasse solo sul palco.