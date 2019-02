Annuncio

Venerdì 22 febbraio andrà in onda la seconda puntata dello 'Speciale Uomini e donne la scelta' che vedrà protagonista il tronista Lorenzo Riccardi chiamato a decidere con chi intraprendere un nuovo cammino fuori dagli studi televisivi tra Claudia Dionigi e Giulia Cavaglia. Dopo il clamoroso 'no' di Andrea Dal Corso a Teresa nel corso della prima puntata, grande attesa per i telespettatori, curiosi di conoscere la scelta del tronista milanese, il quale secondo le indiscrezioni circolanti in rete, avrebbe scelto Claudia.

Anticipazioni 2^ puntata Uomini e donne: Lorenzo chiamato alla scelta tra Claudia e Giulia

La puntata dello Speciale di Uomini e donne che vedremo in onda il prossimo 22 febbraio sarà incentrata sulla scelta di Lorenzo che, come sappiamo, è arrivato al termine del suo percorso con le due corteggiatrici Claudia e Giulia.

Anche se la produzione di Maria De Filippi sta tentando di non far trapelare nulla, alcune indiscrezioni sull'esito della scelta cominciano a circolare sul web. La registrazione è avvenuta lo scorso 12 febbraio e da quanto riportato anche dal sito 'Il Vicolo delle news' si è venuti a sapere di una furiosa lite tra il tronista e la bionda di Latina Claudia. Acque agitate quindi, durante la permanenza in villa e che, sempre stando ai rumors, avrebbe portato Lorenzo ad abbandonare temporaneamente la registrazione, salvo poi cambiare idea e tornare sui suoi passi.

Uomini e donne speciale del 22 febbraio: Lorenzo avrebbe scelto Claudia Dionigi

Come successo anche per la scelta di Teresa, ancor prima della messa in onda della puntata, circolano numerose indiscrezioni e rumors su come sia andata la scelta di Lorenzo.

Gli utenti più attenti hanno monitorato i movimenti social degli invitati alla festa di fidanzamento e da quanto si apprende pare che Lorenzo abbia scelto proprio Claudia, nonostante le difficoltà e i momenti turbolenti passati in villa. Dopo mesi di confusione quindi, sembra che qualcosa sia scattato nel giovane milanese e che lo abbia fatto propendere per la giovane di Latina, a discapito di Giulia. Sempre dai rumors, a differenza di quanto successo durante la scelta di Teresa, sembra che Claudia abbia detto 'sì' al tronista, presentandosi al party organizzato al castello e dando quindi il via ai festeggiamenti.

Voci che comunque verranno confermate o smentite con la messa in onda della seconda puntata dello 'Speciale Uomini e donne, la scelta' che ricordiamo, verrà trasmessa venerdì 22 febbraio a partire dalle 21:25 su Canale 5.