Scoppia la lite che non ti aspetti sui social tra Fedez e i Tiromancino. Tutto è partito ieri sera dopo che lo scorso venerdì la band aveva postato su Twitter un messaggio 'in codice', che per il rapper è sembrato una sorta di frecciatina al vetriolo lanciata nei suoi confronti. Ecco allora che Fedez non è rimasto in silenzio e ha scelto di replicare in prima persona a quel commento, lanciando a sua volta una pesante frecciatina nei confronti del gruppo e dando così il via ad una vera e propria catfight social.

La lite social tra Fedez e i Tiromancino: volano parole grosse

Nel dettaglio, i Tiromancino avevano pubblicato su Twitter un messaggio sibillino, dove dicevano che a loro veniva da ridere nel leggere diverse recensioni dove veniva stroncato un ex idolo che loro definivano 'clown'.

E poi ancora aggiungevano: 'Quando da Instagram devi portare le tue chiappe in uno studio e registrare musica e parole convincenti è tutta un'altra storia'.

Inutile dire che in molti hanno subito ipotizzato che tale frecciatina fosse rivolta proprio a Fedez, onnipresente sul mondo social anche grazie a sua moglie.

E così il rapper ha risposto dicendo: 'Anche a me viene da ridere. Quindi per essere veri artisti devo fare tweet dove elargisco sentenze sui dischi degli altri? Meglio essere un clown, c'è più dignità'.

A questo punto, però, i Tiromancino, chiamati in ballo direttamente da Fedez hanno replicato, sottolineando che loro nel tweet non avevano fatto alcun nome. 'Se in così tanti avete fatto quel nome, fatevi due domande sul perché', hanno replicato.

Boom di polemiche per Fedez e il nuovo album

Va detto, però, che questa non è l'unica polemica delle ultime ore che ruota intorno al nome di Fedez, visto che il marito di Chiara Ferragni è stato ampiamente criticato dopo l'uscita del suo ultimo album di inediti dal titolo 'Paranoia Airlines'. Recentemente, per esempio, Salmo ha puntato il dito contro il collega rapper, ribadendo che gli avrebbe copiato l'idea per il merchandising.

In pratica Fedez avrebbe preso spunto, per la realizzazione delle sue magliette in vendita con l'album, da quelle che erano stato state realizzate in precedenza da Salmo. Accuse che tuttavia mister Ferragni ha prontamente rigettato al mittente, ribadendo che ormai è diventato uno sport sparare a zero contro di lui. Malgrado le polemiche e le critiche, però, Fedez continua ad essere super osannato dai suoi fan che proprio questa settimana gli hanno regalato il primo posto in classifica tra gli album più venduti.