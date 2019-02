Annuncio

Prosegue l'appuntamento su Rai 1 con la fortunata fiction Che Dio ci aiuti 5, con protagoniste Valeria Fabrizi, Francesca Chillemi ed Elena Sofia Ricci. È ormai molto vicino il finale di stagione, attesissimo dagli affezionati fan della fiction. Giovedì 28 febbraio verrà invece mandata in onda la settima puntata.

Anticipazioni 'Che Dio ci aiuti 5': il ritorno di Teodora

Le trame riguardanti la settima puntata della fiction, in onda giovedì 28 febbraio su Rai 1, svelano che la cara suor Angela cercherà in tutti i modi di aiutare una giovane fanciulla in gravi condizioni. Inoltre, essa chiederà aiuto anche all'amico Pietro.

Nel frattempo, la novizia Ginevra accetterà di fingersi per qualche tempo la fidanzata di Nico, al fine di aiutare Valentina alle prese con un doppio appuntamento con il fisioterapista Alessio, uomo per il quale la ragazza nutre un certo interesse.

Molta attenzione rivolta anche su Azzurra, la quale inizialmente si mostrerà sorpresa per il progetto che Athos sta organizzando per lei. Inoltre, ci sarà un ritorno inaspettato. Teodora, mamma delle due gemelle, tornerà infatti al convento, portando una sconvolgente e terribile notizia che verrà presto rivelata.

Athos metterà alla prova Azzurra

Intanto, Ginevra e Nico trascorreranno molto tempo insieme, tanto da sembrare inseparabili e molto affiatati, nonostante siano abbastanza diversi tra loro dal punto di vista caratteriale. Inoltre, la dolce Valentina dedicherà tutta se stessa e soprattutto gran parte del suo tempo ad impartire lezioni di chitarra ad Eugenia, la quale ha il grande e agognato sogno di incontrare dal vivo i suoi due cantanti preferiti, Benji e Fede.

Spazio ad Athos, che metterà alla prova la madre di sua figlia Emma, poiché le lascerà la sua carta di credito, con l'intento di capire se la donna è veramente cambiata oppure è ancora una persona legata al passato e alle vecchie abitudini, e che ancora cede facilmente alle tentazioni. Sarà possibile scoprire una 'nuova' Azzurra soltanto nella prossima puntata della fiction televisiva in onda su Rai 1.

Nel frattempo, i fan si stanno già chiedendo se è in programma una nuova stagione della fiction, poiché mancano, come detto, poche puntate alla fine del 'quinto capitolo'. Attualmente non vi sono conferme, ma non si esclude un ritorno dei protagonisti del 'Convento degli Angeli', che stanno ricevendo l'apprezzamento del pubblico televisivo italiano.