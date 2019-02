Annuncio

Sabato 23 febbraio andrà in onda su Canale 5 la sesta puntata della nuova stagione di C'è Posta per te, il programma del sabato sera di Maria De Filippi che anche in questo 2019 sta riscuotendo grande successo in termini di ascolti, registrando ogni settimana una media di oltre 5 milioni di telespettatori. Il pubblico da casa si appassiona alle diverse vicende raccontate dalla conduttrice, che riguardano storie di gente comune che in alcuni casi chiede l'aiuto anche di ospiti d'eccezione, i quali intervengono nel programma per regalare un sorriso al destinatario della posta. Attesi nella sesta puntata di sabato 23 febbraio, l'attore di fama internazionale Owen Wilson e la cantante salentina Emma Marrone, ex vincitrice ed ex coach di Amici.

Anticipazioni puntata del 23 febbraio: Emma torna a C'è posta per te

Emma Marrone, ex coach di Amici e vincitrice del talent qualche anno fa, torna nel salotto di Maria De Filippi, pronta a regalare un sorriso a qualche suo fan. La cantante salentina, attualmente in giro per l'Italia con il suo 'Essere qui Tour', farà il suo ingresso in studio tra gli applausi dei presenti, come testimoniano alcuni spezzoni di video pubblicati sulle pagine social della trasmissione. Non è dato sapere in quale vicenda sarà coinvolta la cantante salentina e non sono giunte informazioni circa una sua esibizione in studio. Un'altra vincitrice di Amici dunque torna nel salotto di Maria, dopo l'ospitata della scorsa settimana di Alessandra Amoroso, la quale ha aiutato una mamma per una sorpresa alla figlia in procinto di sposarsi.

C'è posta per te, 6ª puntata del 23 febbraio, tra gli ospiti l'attore Owen Wilson

C'è posta per te nella sesta puntata di sabato 23 febbraio ha invitato attore statunitense Owen Wilson. Da alcune immagini postate sui social, si evince che l'attore è entrato tra gli applausi scroscianti dello studio, accompagnato dalla traduttrice Olga Fernando. Attore molto apprezzato anche dalla conduttrice, che nel corso della registrazione ha più volte sottolineato la sua bravura nonché la sua riservatezza e timidezza. Il 50enne statunitense è diventato famoso anche in Italia grazie al film Zoolander ed è stato anche il protagonista di un indimenticabile spot della 'Crodino'.

Appuntamento dunque a sabato 23 febbraio con la sesta puntata di C'è posta per te, in onda dalle 21:25 circa su Canale 5, con la conduzione di Maria De Filippi.