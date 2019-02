Annuncio

Giovedì 28 febbraio andrà in onda in televisione un nuovo appuntamento con la serie televisiva 'Che Dio ci aiuti 5', che ha tra le protagoniste Elena Sofia Ricci. Il prodotto televisivo nel corso di questi anni ha dimostrato di sapersi 'rinnovare', riuscendo spesso a sorprendere lo spettatore, portando anche notizie drammatiche, come la morte di Guido. L'attenzione principale in queste ultime settimane viene posta intorno alla figura di Valentina, che si trova divisa tra l'amore di due uomini dai caratteri completamente opposti. Gli spoiler del tredicesimo episodio della settima puntata, intitolato "Battiti", svelano che Suor Angela si trova alle prese con nuove indagini riguardanti una giovane ragazza, intenzionata a mettere fine alla propria vita.

La protagonista si serve dell'aiuto di Pietro, grazie al quale si viene a conoscenza del fatto che nella vita della giovane vi è un riferimento al fenomeno del Blue Whale, una pratica che induce le persone al suicidio.

Ginevra finge di essere la fidanzata di Nico per aiutare Valentina

Il fenomeno del Blue Whale sarebbe molto presente in Russia, e riesce ad attirare l'attenzione dei giovani ragazzi inducendoli a strane pratiche. Nel frattempo, Ginevra decide di tenere il gioco a Valentina, fingendo di essere la finta fidanzata di Nico. La novizia si dimostra pronta ad aiutare Valentina per 'superare' la cena a quattro in compagnia di Alessio, l'uomo del quale è innamorata l'ex compagna di Gabriele.

Prosegue con delle incertezze la storia d'amore tra Athos e Azzurra (Francesca Chillemi) sebbene i due innamorati debbano fare i conti con degli alti e bassi. La madre di Emma viene a sapere che Athos è intenzionato ad organizzare una sorpresa.

Maria lascia il convento favorendo la rivale in amore

Gli spoiler del quattordicesimo episodio di Che Dio ci aiuti 5, intitolato "Da grande", fanno notare che arriva al convento Teodora, madre delle gemelline Silvia e Daniela. La donna mette al corrente Gabriele di una verità sconvolgente, mentre Maria si allontana dal convento, e ciò permette un avvicinamento tra Nico e Ginevra. I due ragazzi passano molto tempo insieme. Valentina si impegna per aiutare Eugenia a realizzare il sogno d'incontrare Benji e Fede.

Athos dimentica la carta di credito e Azzurra è la prima persona a ritrovare l'oggetto perso dall'uomo. Infine, la madre di Emma sta per cedere alla tentazione di usarla per fare shopping.