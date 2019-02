Annuncio

Annuncio

Continua l'appuntamento del giovedì su Rai1 con la celebre Serie TV Che Dio ci aiuti 5 con attrici quali Valeria Fabrizi e Elena Sofia Ricci. La settimana successiva a quella del Festival della Canzone Italiana, la soap è tornata in onda con le rimanenti puntate di questa fortunata stagione. Il 21 febbraio in prima serata verrà trasmesso il sesto episodio diviso in due parti rispettivamente intitolate: 'Sos' e 'Come un fantasma'.

Anticipazioni di giovedì prossimo

Le trame della sesta puntata della serie tv svelano che la curiosa suor Angela si occuperà del caso di una giovane ragazza che potrebbe compiere un gesto affrettato al fine di salvare le persone che ama.

Intanto, Nico sembrerà sempre più sicuro dell'amore che prova per la nipote di suor Costanza, ma non si sentirà ancora pronto a comunicare la bella notizia alle suore del convento e agli amici più stretti.

Annuncio

Nel frattempo, il padre di Emma (Il signor Nobili) si accorgerà di quante passioni egli condivida con la figlia riguardanti la filosofia e la letteratura. Le anticipazioni rivelano che suor Angela sarà anche alle prese con delle ricerche su un infermiere, il quale sembra disporre di una doppia identità. In convento arriverà la zia suora dell'avvocato Nico e tale notizia porterà Maria a voler assolutamente far colpo sulla donna.

Importante è il fatto che Valentina rimarrà esterrefatta da un fisioterapista, il quale colpirà il cuore della ragazza. Novità in arrivo anche per Azzurra, poiché Athos cercherà di recuperare il tempo perduto non solo con la figlia, ma anche con l'ex fidanzata e ciò non farà bene alla loro 'relazione'.

Annuncio

Ottimi ascolti per la soap tv Che Dio ci aiuti 5

Insomma anche questa puntata di Che Dio ci aiuti 5 porterà sicuramente nuovissimi e ricchissimi colpi di scena, incontri, amori, improvvisi arrivi e novità per tutti i protagonisti ed anche per coloro che seguono con costanza le vicende del Convento degli Angeli. Secondo alcuni dati ufficiali, anche quest'anno tale fiction televisiva sta raccogliendo frutti e sta riscuotendo un enorme successo. Le puntate trasmesse fino a ieri sul primo canale della rete televisiva hanno portato quasi sei milioni di telespettatori su Rai Uno, dando vita ad uno share che si aggira attorno al venticinque percento con picchi che superano i sei milioni.

E' stato quindi un successo per Valeria Fabrizi ed Elena Sofia Ricci, le due 'sorelle' per eccellenza.