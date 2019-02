Annuncio

Nuovo appuntamento dedicato sulla telenovela di origini iberiche “Il Segreto” nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra. Le anticipazioni degli episodi che il pubblico spagnolo avrà modo di vedere la settimana prossima, Maria Castaneda dopo aver appreso che Francisca Montenegro e Fernando Mesia hanno tentato di corrompere Roberto Sanchez, prenderà una decisione inaspettata. La figlia di Emilia e Alfonso deciderà di lasciare Puente Viejo con il cubano. L’ex domestica Fe Perez, invece non la prenderà affatto bene, quando saprà che il capomastro Mauricio Godoy non la accompagnerà nella sua fuga.

Il Segreto: Raimundo arrabbiato con la moglie, Francisca accetta di aiutare Fe

Nelle puntate che andranno in onda su “Antena 3” dal 18 al 22 febbraio, Roberto smaschererà Francisca e Fernando prima di Maria dandogli una lezione indimenticabile.

Isaac non riuscirà a confessare i suoi veri sentimenti ad Elsa, ovvero che continua ad amarla. Il dottor Alvaro visiterà Severo che si sentirà poco bene, mentre Saul chiederà a Prudencio di aiutarlo a scoprire cosa nasconde Julieta, precisamente cosa è successo davvero tra lei e i Molero. Francisca si rifiuterà su richiesta di Raimundo di dare una mano a Fe. Il Guerrero non darà nessuna speranza alla moglie Antolina, per poter salvare il loro matrimonio. Finalmente Carmelo rivelerà alla polizia che Esustaquio Molero è morto per mano sua, invece il figlio a causa di Don Berengario. Mauricio dirà alla Montenegro che se aiuterà Fe, lui continuerà a lavorare per lei. L’Ulloa andrà su tutte le furie, dopo aver appreso da Maria che sua moglie ha tentato di corrompere Roberto con del denaro.

A quel punto Francisca accetterà di consentire alla sua ex domestica di fuggire da Puente Viejo, senza essere scoperta da nessuno. La Laguna dirà a Consuelo di non provare per il dottor Alvaro lo stesso amore che sentiva per Isaac.

Roberto accetta la proposta di Maria, Fe in preda alla disperazione

La Montenegro approverà la decisione di Prudencio di lasciare il paese, invece Fernando subirà una ricaduta nella sua malattia per non essere riuscito a riprendersi Maria. Il minore degli Ortega dirà al fratello che Carmelo e Don Berengario secondo lui non hanno detto come stanno davvero le cose, sul salvataggio della Uriarte. Raimundo comunicherà a Fe che anche se Mauricio non partirà con lei, dovrà fuggire lo stesso.

Francisca inizierà a temere che Maria stia pensando di andarsene, dopo aver scoperto il suo fallito tentativo di farla allontanare da Roberto. Don Berengario confesserà il suo crimine a Don Anselmo. Purtroppo la figlia di Emilia e Alfonso deciderà di lasciare il quartiere iberico per sempre. Antolina smaschererà Alvaro, dato che verrà a conoscenza da alcuni uomini che non si comporta come un medico. Roberto accetterà la proposta di Maria, ovvero di partire con lei. Successivamente Antolina dopo aver scoperto che Elsa possiede ancora tutta la sua eredità, dirà al marito di aver cambiato idea sul dottor Fernandez. Nel frattempo la Laguna noterà lo strano atteggiamento di Alvaro. Il figlio minore di Molero si presenterà nella piazza di Puente Viejo, e apprenderà che suo padre e suo fratello hanno infastidito Julieta. Per finire Fe dopo aver salutato tutti gli abitanti, cadrà in preda alla disperazione per doversi separare dal Godoy.