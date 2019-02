Annuncio

Giunge al termine la prima stagione della fiction La compagnia del cigno, in onda in prime time su Raiuno. Stasera 4 febbraio verrà trasmessa la sesta e ultima puntata di questa serie che ha 'sbancato' gli ascolti, portandosi a casa un'ottima media di spettatori ad ogni episodio. Chi non potrà seguire l'ultimo appuntamento con la fiction in prima visione su Raiuno potrà rivederlo in replica streaming online accedendo al sito web gratuito RaiPlay.it

Dove riguardare l'ultima puntata de La compagnia del cigno in streaming online

Nel dettaglio, infatti, vi segnaliamo che la sesta e ultima puntata de La compagnia del cigno in onda questa sera in tv potrà essere riguardata in replica streaming accedendo al sito ufficiale RaiPlay e cliccando sulla sezione dedicata a La compagnia del cigno, dove si potranno rivedere anche tutti gli altri episodi che sono andati già in onda nel corso di queste settimane.

Un ottimo modo, quindi, per rivedere la fiction con Anna Valle e Alessio Boni in qualunque momento lo desiderate, senza dover ricorrere per forza al computer di casa. In questo modo, quindi, sarà possibile riguardare l'ultima puntata comodamente dal proprio tablet oppure dal telefono cellulare.

In queste settimane la media di spettatori che ha seguito e si è appassionata alle vicende dei ragazzi, che studiano nel conservatorio di Milano, è cresciuta sempre di più: la fiction è riuscita a far breccia anche nel cuore di una vasta fetta di spettatori giovani e giovanissimi.

Grande successo in tv per la fiction La compagnia del cigno

La media complessiva di telespettatori, infatti, risulta essere di oltre 5.4 milioni fissi a settimana, pari ad uno share che ha superato la soglia del 23% con picchi di oltre il 25%. Un grande successo targato 'Rai Fiction', con il quale la rete ammiraglia della tv di Stato ha messo ko gli ascolti del competitor.

In queste settimane, infatti, La compagnia del cigno ha dovuto vedersela anche contro il ritorno in televisione di Adriano Celentano, che tuttavia su Canale 5 sembra non aver convinto più di tanto il pubblico.

In questa sesta e ultima puntata della prima stagione, Matteo riuscirà finalmente a chiarirsi e a riallacciare il rapporto con suo padre, complice anche l'aiuto di Marioni, le cui parole diventeranno sempre più preziose per il ragazzo. Robbo, invece, verrà scelto per suonare da solo il pianoforte al posto di Domenico, in vista dell'attesissimo concerto di fine anno per i ragazzi della compagnia.