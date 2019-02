Annuncio

Dopo una breve interruzione dovuta al Festival di Sanremo, la fiction Che Dio ci aiuti 5 riparte con un'avvincente quinta puntata. L'appuntamento è per il 14 febbraio e coincide con la festa degli innamorati, quindi sarà piacevole trascorrere qualche ora in compagnia di suor Angela e delle appassionanti storie degli ospiti del convento degli Angeli. La quinta puntata si compone di due episodi, uno intitolato "Bruco o farfalla", l'altro "Non c'è peggior cieco di chi non vuole amare". Di seguito le anticipazioni di Che Dio ci aiuti 5, in onda il 14 febbraio su Rai 1 alle ore 21:25.

Anticipazioni dell'episodio 9: 'Bruco o farfalla'

In questo episodio suor Angela, sempre pronta a difendere i più deboli e ad alleviare le sofferenze altrui, si getterà a capofitto nell'aiutare Eugenia, una bambina affetta da un tumore.

La piccola è seguita e curata dall'oncologo Pietro Santoro che sperava di aver sconfitto la malattia. Suor Angela avrà qualche attrito con il dottore e finirà per litigarci. Poi i due troveranno un accordo e uniranno le loro forze per il bene di Eugenia, chiarendo il malinteso e iniziando anche una bella amicizia. Nel frattempo, Ginevra e Nico continuano a litigare e in un momento di debolezza, Nico trova rifugio tra le braccia di Maria. Suor Costanza ha un sogno nel cassetto, quello di partecipare al programma tv "Ballando con le stelle". Presto questo sogno diventerà realtà e lei sarà al settimo cielo. Le cose si complicano però per Azzurra.

Nella precedente puntata è comparso Athos, un probabile acquirente del convento e si è scoperto che l'uomo è stato una persona molto importante per Azzurra.

La loro storia d'amore ha dato alla luce una figlia, Emma che Azzurra abbandonò perché troppo giovane. In questa puntata, la splendida protagonista dovrà dire tutta la verità ad Athos e metterlo al corrente del grande segreto celato da troppo tempo ormai.

Spoiler dell'episodio 10: 'Non c'è peggior cieco di chi non vuole amare'

Nuove avventure stanno per essere vissute da suor Angela e dai protagonisti della seguitissima fiction del giovedì sulla rete ammiraglia. Suor Angela stavolta si troverà ad indagare sulle verità nascoste di una coppia di fidanzati, amici di Gabriele. Intanto al convento degli Angeli ritorna Emma, la figlia di Azzurra. Ricordiamo che la quarta serie della fiction Che Dio ci aiuti si è conclusa con un lieto fine tra Azzurra e la figlia Emma.

Alla fine i sentimenti hanno avuto la meglio sulla ragione: Emma ha infatti perdonato sua madre per averla abbandonata ed partita per l'Inghilterra con l'intera famiglia. Qualcosa però è andato storto e adesso la ragazza decide di ritornare nuovamente all'Angolo Divino. Azzurra dovrà quindi metterla al corrente del fatto che Athos è suo padre. Nel frattempo, sembra che Maria si stia innamorando seriamente di Nico e non vuole più allontanarsi da lui, ma sta per succedere qualcosa di brutto all'uomo, poiché all'improvviso perde la vista.

In questa situazione inaspettata e dolorosa per il povero ragazzo, sarà Ginevra a stargli vicino. E Valentina? La ragazza rimasta paralizzata su una sedia a rotelle per via di un incidente troverà la forza di reagire proprio prendendo esempio da Eugenia, affetta da tumore. Ritornerà così il sorriso sulle labbra della ragazza, che riprenderà a suonare anche la chitarra. Non mancheranno di certo le emozioni e gli eventi in questo appuntamento ricco di novità.