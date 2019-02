Annuncio

Lunedì, 25 febbraio, comincerà una nuova settimana piena di nuove sorprese per il pubblico, pronto a conoscere il destino dei personaggi principali. L'attenzione viene posta intorno al personaggio di Valerio che non riesce a fare chiarezza nella sua vita. L'arrivo di Simona, intanto, ha compromesso la relazione con Elena, delusa dal comportamento di Viscardi che non è capace di dare il giusto sostegno alla compagna durante la sua gravidanza, perché preoccupato per la figlia. Gli spoiler degli appuntamenti, che vanno fino a venerdì 1 marzo, svelano inoltre che Elena non si riprenderà dalla delusione amorosa, ma potrà godere dell'appoggio della madre. Quest'ultima penserà di aver trovato il modo per mettere delle distanze tra Valerio e la figlia, mentre Franco, che ha subito un'aggressione, penserà che si tratti di un piano di Prisco.

Il Boschi temerà che Gaetano possa far del male a Bianca e Angela, dimostrandosi pronto a qualsiasi sacrificio pur di evitare dei pericoli per i suoi familiari.

La madre di Elena troverà il modo per tenerla distante dal compagno

Inoltre Otello (Lucio Allocca) tornerà nella città di Napoli, sconfortato per il clima vissuto a Indica: il marito di Teresa porterà una novità inaspettata per Silvia e Michele che non credevano di fare i conti con questa situazione. Marina (Nina Soldano), dal canto suo, troverà il modo per tenere distante la figlia dal compagno, dimostratosi inaffidabile, mentre Simona prenderà una decisione inaspettata. Adele, invece, alle prese con la difficoltà di trovare una casa in affitto, non riuscirà facilmente a mettersi il passato alle spalle.

Giulia spingerà la consuocera a non arrendersi, facendo valere i propri diritti, mentre Guido (Germano Bellavia) e Mariella avranno un incontro che provocherà la gelosia di Cerruti.

Renato farà il babysitter di Jimmy e Mariella tornerà a lavorare al Comando dei vigili

Nel frattempo Renato (Marzio Honorato) farà il babysitter, ma si addormenterà sul divano, mentre Mariella tornerà a lavorare al Comando dei vigili e sarà evidente la vicinanza con Guido. Valerio capirà che sta perdendo Elena e, messo al corrente della partenza della Giordano, tenterà di andare dalla donna per chiederle una seconda possibilità. Il padre di Niko si troverà alle prese con i sensi di colpa e deciderà di raccontare la verità a Raffaele che escogiterà un piano per vedere se il film horror abbia avuto degli effetti negativi su Jimmy.

Non ci resta che attendere il 25 febbraio per scoprire i dettagli sulle nuove anticipazioni di Un posto al sole.