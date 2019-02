Annuncio

Nuovi problemi in vista per un nuovo personaggio femminile della famosa telenovela “Il Segreto”. La donna in questione è Elsa Laguna (Alejandra Meco), dato che negli episodi che il pubblico italiano avrà modo di vedere i prossimi mesi sarà costretta a fare i conti con l’ira della diabolica Antolina (Maria Lima). Quest’ultima dopo aver messo fine all’esistenza di Amancio, ed essere riuscita a sposare Isaac Guerrero (Ibrahim Al Shami), farà di tutto per far allontanare la sua ex padrona da Puente Viejo. Purtroppo le anticipazioni ci dicono che il carpentiere, stanco di essere stressato dalla moglie a causa della presenza di Elsa in paese, arriverà a fare una richiesta inaspettata alla stessa. Nello specifico l’amico di Matias inviterà la Laguna a sparire dalla cittadina iberica per sempre.

Il Segreto: le scoperte di Elsa, Antolina uccide Amancio

Nelle puntate che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche mese, Elsa farà delle scoperte scioccanti sulla sua ex ancella, dopo aver perso per l’ennesima volta il suo amato Isaac, dato che deciderà di sposare Antolina con la convinzione che aspetta un figlio da lui. La Laguna con la complicità di Consuelo troverà a casa della rivale una lettera d’amore scritta dal suo defunto fratello Jesus per la stessa. A quel punto Elsa metterà al corrente il padre Amancio, facendolo finire nei guai. Quest’ultimo dopo non aver creduto alle parole della figlia, scoprirà che non si è sbagliata perché entrerà in possesso delle missive che si sono scambiate Jesus e Antolina.

Purtroppo il Laguna Senior non riuscirà a smascherare l’ex domestica, a causa di un incidente a cavallo che lo costringerà a rimanere a riposo alla locanda dei Castaneda per diversi giorni. Sfortunatamente quando Amancio si riprenderà non riuscirà a mettere in cattiva luce la moglie di Isaac. Nello specifico Antolina impedirà allo scomodo anziano di svelare ciò che ha scoperto su di lei soffocandolo con un cuscino.

Il ritorno della Laguna, il Guerrero invita la sua ex a sparire da Puente Viejo

La consorte del Guerrero non si fermerà, dato che dopo aver messo fine all’esistenza di Amancio, tenterà di sbarazzarsi anche di Elsa fallendo. L’ex domestica inoltre farà sparire le epistole sue e del defunto Jesus.

La Laguna a seguito dell’aggressione ricevuta da Antolina, la accuserà in pubblico come responsabile del decesso del padre. Successivamente Elsa si allontanerà da Puente Viejo per organizzare il funerale del genitore, e durante la trasferta venderà la sua casa di famiglia per colpa di numerosi debiti non saldati. Nonostante ciò, la Laguna rimetterà piede nella cittadina iberica più forte di prima, e chiederà ad Adela di aiutarla a trovare un lavoro. Antolina non la prenderà affatto bene, infatti quando verrà informata del ritorno della sua nemica, farà presente ad Isaac che farà di tutto per separarli. Inizialmente il Guerrero non si farà condizionare dalla moglie, ma quando non saprà più come gestire le situazione dirà ad Elsa di lasciare il quartiere spagnolo in modo definitivo. Quest’ultima non si adeguerà alla volontà del suo ex fidanzato, precisandogli che anche se è rimasta senza soldi, Matias, Marcela, e Consuelo non la abbandoneranno.