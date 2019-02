Annuncio

Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi la conduttrice Maria De Filippi ha deciso di stuzzicare la signora Angela, ormai continua protagonista di alcuni siparietti all'interno della trasmissione, rivelando un dettaglio importante del suo matrimonio con Maurizio Costanzo. La De Filippi ha infatti dichiarato di aver espressamente chiesto al marito di effettuare la separazione dei beni subito dopo le nozze.

Il percorso di Angela all'interno di Uomini e Donne

La rivelazione di Maria De Filippi è avvenuta all'interno della puntata dedicata al Trono Over all'interno del quale la signora Angela sta facendo parlare di sé poiché intenzionata a trovare un uomo che sia in grado di farle passare gli ultimi anni della sua vita nella più completa agiatezza.

Negli ultimi mesi, infatti, la signora ha rifiutato non pochi corteggiatori e questo ha indispettito non solo i due opinionisti del programma, Gianni Sperti e Tina Cipollari, ma anche la nota conduttrice. Gli uomini rifiutati da Angela non avevano particolari difetti, anzi sembravano a tutti gli effetti dei perfetti mariti affianco dei quali terminare la propria vita in serenità. Nelle ultime puntate un nuovo corteggiatore ha fatto la sua apparizione. Beniamino, questo il nome della new entry, si è presentato ad Angela dichiarando subito di essere disposto a concederle tutto ciò che avesse mai desiderato: viaggi, una vita agiata e ogni qualsivoglia vizio da lei richiesto. A questa dichiarazione, la signora Angela non ha saputo certamente dire di no e ha accettato di iniziare a frequentarsi con il signor Beniamino.

Oggi, dunque, Maria De Filippi ha deciso di entrare più a fondo nella questione per cercare di scoprire se Angela provasse davvero un interesse per il nuovo arrivato o se si trattasse di un vero e proprio attaccamento ai soldi del signor Beniamino.

La dichiarazione di Maria De Filippi riguardo la separazione dei beni

Durante il momento della puntata dedicato alla signora Angela, Maria De Filippi ha deciso di chiederle se, in caso di matrimonio, sarebbe disposta a fare la separazione dei beni come ha fatto lei in passato con suo marito Costanzo, dichiarando poi: "Io mi sono sposata chiedendo la separazioni dei beni. Sono l'unica che l'ha voluta dall'inizio". Dopo le dichiarazioni di Maria, Angela ha iniziato a sospettare che anche la conduttrice avesse iniziato a dubitare della sua nuova relazione insinuando un suo atteggiamento negativo come Gianni e Tina: "È come se avessi dato importanza ai discorsi loro, io non sono così.

Fai le domandine a boomerang”. Dopo aver cercato di deviare il discorso in ogni modo, messa alle strette da Maria, la signora ha ammesso che accetterebbe di fare la suddivisione dei beni, anche se al momento non ha alcuna intenzione di risposarsi.