Annuncio

Annuncio

Le anticipazioni di domani, giovedì 31 gennaio, del Paradiso delle signore rivelano che Umberto farà il possibile per rovinare il ricevimento in casa organizzato da Adelaide per festeggiare l'ingresso in società di Riccardo. Il Guarnieri, infatti, inviterà Andreina per fare un dispetto a Vittorio, infatti l'evento prenderà una piega diversa da quanto previsto. Clelia, invece, è sempre più preoccupata per la presenza di Oscar e Luciano correrà in suo soccorso per aiutarla.

Umberto sabota la festa di Adelaide facendo un dispetto a Vittorio

Umberto Guarnieri vuole a tutti i costi che Riccardo venga immesso negli affari di famiglia.

Advertisement

Il potente imprenditore, infatti, non ha dato ascolto alla figlia Marta che, invece, voleva che Riccardo venisse ricoverato in una clinica in Svizzera per potersi disintossicare dagli antidolorifici oppiacei. Anche Adelaide non è particolarmente d'accordo con la decisione di Umberto, ad ogni modo, deciderà ugualmente di organizzare una festa per sancire il suo ingresso trionfale negli affari di famiglia. In casa Guarnieri, infatti, nella puntata che sarà trasmessa domani [VIDEO]31 gennaio [VIDEO], si svolgerà il ricevimento per festeggiare l'ingresso in società di Riccardo, il quale farà la conoscenza dei membri più influenti della cerchia degli affari. Alla festa si presenterà anche Andreina, invitata da Umberto per fare un dispetto a Vittorio. La donna, infatti, ha come unico obiettivo quello di far ingelosire Vittorio. L'evento, infatti, prenderà una piega diversa dal previsto.

Advertisement

Clelia ha paura di Oscar e Luciano accorre immediatamente in suo soccorso per aiutarla

Intanto al Paradiso delle Signore il clima è notevolmente agitato. Clelia è sempre più preoccupata dalla presenza di Oscar, che pare sia sempre più coinvolto negli affari dello shopping center. La donna, allora, in preda al panico, chiederà l'aiuto di Luciano, il quale sarà ben lieto di fornirle il suo aiuto. Il ragioniere, infatti, si metterà all'opera per cercare dei fornitori diversi. Riuscirà nel suo intento, pertanto, dopo un po' di tempo di riflessione informerà Vittorio delle novità.

Luciano, infatti, spiegherà al direttore del Paradiso che ci sono dei nuovi fornitori ai quali ci si potrebbe affidare in modo da non essere più legati alla ditta Bacchini. Questa soluzione servirà a far uscire definitivamente Oscar dalla vita di Clelia? Lo scopriremo nelle prossime puntate.

Nel frattempo, in casa Amato c'è sempre maretta. Salvatore e Antonio continuano ad essere in conflitto tra loro mentre Elena rischia il posto di lavoro [VIDEO] come insegnante a causa di Agnese.