La terza puntata dell'Isola dei Famosi andrà in onda domenica 3 febbraio in prima serata su Canale 5. Un cambio di programmazione per far sì che il Reality Show condotto da Alessia Marcuzzi non si scontri con il Festival di Sanremo in programma la prossima settimana su Rai 1. Gli ascolti di questa nuova edizione sono sino ad ora deludenti, tanto che nella scorsa puntata solo poco più di due milioni di telespettatori hanno seguito le gesta dei naufraghi in Honduras. Stando alle anticipazioni su quanto vedremo in diretta domenica sera, sappiamo che sull'isola approderanno due nuovi naufraghi, Stefano Bettarini e Jo Squillo, mentre sapremo chi, tra gli aspiranti isolani, dovrà lasciare definitivamente il gioco.

John Vitale a rischio eliminazione dopo la bufera sugli insulti alla D'Urso

Una nuova puntata dell'Isola dei Famosi ci attende dunque domenica prossima a partire dalle 21,20; assisteremo in diretta tv alla chiusura del televoto aperto lo scorso giovedì, che vede scontrarsi i quattro aspiranti isolani per aggiudicarsi un posto all'interno del reality.

Solo un uomo e una donna potranno proseguire l'avventura e in lizza ci sono: Alice, Yuri, Giorgia e John. Proprio quest'ultimo è stato oggetto di una clamorosa polemica nella scorsa puntata, dopo che sono emersi alcuni post pubblicati dal naufrago un anno fa dove insulta pesantemente Barbara D'Urso.

Parole gravissime quelle postate da John Vitale, il quale ha chiesto scusa alla diretta interessata e a tutte le donne nel corso della seconda puntata. Scuse che non sono bastate a placare la furia di Alessia Marcuzzi e delle opinioniste in studio, le quali si sono scagliate contro il giovane spogliarellista. Come anticipato dalla conduttrice, dopo la bufera che lo ha visto coinvolto, sarà proprio il pubblico a casa a decidere se farlo rimanere o meno sull'Isola e, stando a quanto abbiamo assistito nella scorso appuntamento, sembra che John rischi seriamente l'eliminazione.

Isola dei famosi, puntata del 3 febbraio: Bettarini e Jo Squillo nuovi naufraghi

Due nuovi naufraghi nel frattempo stanno per raggiungere l'Honduras, dove sbarcheranno nel corso della puntata di domenica 3 febbraio. Si tratta di Jo Squillo e Stefano Bettarini.

Quest'ultimo prenderà il posto di Jeremias Rodriguez che, come ben sappiamo, è stato costretto a dare forfait per un incidente ad un polso occorso poco prima della partenza. Jo Squillo, invece, doveva essere presente già nel gruppo iniziale, ma aveva dovuto rimandare la partenza a causa di un grave lutto familiare. Ora i due si apprestano a raggiungere gli altri concorrenti, pronti a sfidarsi tra la natura selvaggia alla ricerca di cibo, in una lotta alla sopravvivenza che metterà a dura prova non solo il fisico ma anche la mente.