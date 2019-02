Annuncio

Al Paradiso delle signore continuano a nascere nuovi amori: Nel corso dell'episodio che andrà in onda oggi lunedì 25 febbraio 2019, i fan della fortunatissima Serie TV assisteranno alla nascita di un improvviso innamoramento tra Ludovica e Antonio, i quali si sono incontrati alla festa di San Valentino. Poco tempo dopo, i due si sono scambiati un affettuoso bacio. L'ex fidanzata di Antonio ha scoperto la situazione e così comincerà a mostrarsi sempre più gelosa.

Tina sospetta che il fratello abbia un piano

Nel corso della puntata di oggi Elena Montemurro sarà sempre più preoccupata per Antonio. La donna ha scoperto che il suo ex ragazzo prova un certo interesse per Ludovica, tanto che la loro relazione diventerà sempre più stretta.

Tale situazione li porterà a scambiarsi un tenero e romantico bacio.

In seguito alla scoperta fatta dalla fanciulla, essa non sembrerà molto felice. Per questo motivo prenderà la decisione di iniziare a cercare qualche informazione in più al fine di capire quali siano le effettive intenzioni di Antonio. Intanto, la giovane aspirante cantante Tina, comincerà a credere che il fratello si comporta in maniera diversa poiché vorrebbe fare un 'dispetto' ad Elena, la quale lo ha tradito con Salvatore. Nel frattempo, Ludovica sarà sempre più innamorata.

Nicoletta non accetterà la proposta dell'ex ragazzo

Nel frattempo, Nicoletta si rivelerà sempre più contraria all'aiuto economico che il padre di suo figlio continuerà a offrirle.

L'uomo vorrebbe inserire il neonato all'interno del testamento di famiglia, ma la madre è decisa e sicura nel rifiutare la proposta, in quanto non ne vuole più sapere dell'uomo che le ha spezzato il cuore.

Silvia, cercherà in tutti i modi di convincere la figlia a cambiare idea, poiché essa spera fortemente che Riccardo e Nicoletta risolvino questa situazione difficile e provino a formare una nuova famiglia. Al negozio lombardo invece Gabriella sarà sempre più contenta ed emozionata, poiché sarà la nuova protaonista per il catalogo dedicato alla boutique milanese. Al fine di riuscire a posare perfettamente per il 'Paradiso Market', la fanciulla chiederà aiuto a Lisa. La bella presentatrice di biancheria intima si mostrerà molto disponibile e disposta ad offrire il suo aiuto alla ragazza, al fine di riuscire a fare una buona impressione sui fotografi e scattare delle belle foto da inserire nel 'giornale'.