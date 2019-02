Annuncio

Il trono di Lorenzo Riccardi si è, ormai, concluso, Il ragazzo ha deciso di scegliere Claudia Dionigi. L'altra corteggiatrice Giulia ha, tuttavia, ricevuto una proposta inaspettata da parte di Maria De Filippi che ha radicalmente cambiato le carte in tavola. Giulia Cavaglia è, infatti, la nuova tronista di Uomini e donne. Il tutto è accaduto in seguito al confronto in studio con Lorenzo e Claudia.

La De Filippi propone a Giulia Cavaglia il trono di Uomini e Donne, lei accetta subito

A Uomini e Donne i colpi di scena non mancano certamente. Dopo la fine del trono di Lorenzo, infatti, Giulia Cavaglia ha avuto la tanto attesa proposta, ovvero quella di sedere sul trono rosso della trasmissione.

Quella poltrona è tra le più ambite all'interno del mondo dello spettacolo, dal momento che riesce a garantire un livello di visibilità alquanto elevato. Proprio per questo motivo, la Cavaglia è stata molto criticata sui social. Alcuni utenti, infatti, l'hanno accusata di aver sempre voluto fare business. Tutto è partito dal confronto con Claudia e Lorenzo registrato ieri a Uomini e Donne. I tre protagonisti, infatti, sono tornati in studio per un duro faccia a faccia. In seguito a tale dibattito, la padrona di casa ha chiesto a Giulia se volesse diventare la nuova tronista. La ragazza, senza indugiare minimamente, ha deciso di accettare. Tra il pubblico, naturalmente, si sono distinte voci discordanti; tra chi ha esultato per tale decisione e chi, invece, ha reputato il gesto della Cavaglia altamente contraddittorio.

La reazione del pubblico alla decisione di Giulia di accettare il trono di Uomini e Donne

Sul web, infatti, una nota pagina che tratta argomenti di Gossip trash ha pubblicato la notizia e numerosissimi sono stati i commenti di disapprovazione per la decisione di Giulia. Si legge ad esempio: "Io la vedo finta", oppure: "Business".

Alla luce di quanto accaduto, dunque, secondo la maggior parte degli utenti di Instagram, a pensare al business pare sia proprio la bella torinese che, dopo nemmeno due settimane dalla scelta, si è già gettata in questa nuova avventura. La cosa è molto strana dal momento che la ragazza, quando Lorenzo le ha spiegato di non essere la scelta, ha reagito dicendo che il suo cuore non gridasse Claudia, come dichiarato, bensì business.

Insomma, un atteggiamento non propriamente coerente secondo molti. Come l'avrà presa Lorenzo? Lo scopriremo sicuramente nei prossimi giorni.